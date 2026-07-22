¿Confirman FERIADO LARGO desde el viernes 24 de julio en Perú? Esto se sabe

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 23 de julio es feriado nacional en Perú, en ese marco, muchos se encuentran a la expectativa sobre si al día siguiente, el viernes 24 también será considerado feriado o día no laborable que permita crear un puente para un feriado largo en el país. Conoce qué dice la normativa vigente.

¿Feriado largo desde el 24 de julio?: Calendario oficial

Julio es considerado como el mes que permite a los peruanos poder disfrutar de unas merecidas vacaciones por Fiestas Patrias. Sin embargo, previamente a esas fechas, de acuerdo al calendario oficial en el país, hay un feriado, el 23 de julio, por la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Ese descanso aplica tanto para el sector público como privado a nivel nacional. Ante esa fecha, miles de peruanos han buscado en Internet si el viernes 24 de julio también será feriado o día no laborable que permita crear un feriado largo este fin de semana. Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente en El Peruano, la respuesta es no.

Hasta la fecha, el viernes 24 de julio no ha sido declarado feriado nacional por el Gobierno del Perú. Por ello, las actividades laborales, escolares y comerciales se desarrollan con normalidad en el país, salvo que alguna institución pública o empresa privada adopte medidas internas.

24 de julio no es feriado, ni crea fin de semana largo: será un día laborable regular a nivel nacional.

¿El viernes 24 de julio es día no laborable en todo el país?

Pese a que el 24 de julio no es feriado ni día no laborable a nivel nacional, cabe precisar que sí es considerado como feriado regional compensable pero solo en Tumbes, de acuerdo a la Ordenanza Regional N.° 007_2024-GRT-CR-CD por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla.

De acuerdo a la disposición, las horas dejadas de trabajar ese día será compensado en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de la entidad pública correspondiente, en función a sus propias necesidades.

Feriados nacionales que restan del 2026

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que los próximos feriados nacionales corresponden al 23 de julio, así como las celebraciones por Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, fechas en las que la mayoría de peruanos podrá disfrutar de un descanso oficial. Hasta entonces, no existe ninguna disposición que confirme un feriado largo desde el viernes 24 de julio.