¿Viajas a Machu Picchu en junio? Esta zona estará cerrada desde HOY durante todo el mes

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio de junio trae consigo una noticia importante para quienes planean visitar Machu Picchu. El Ministerio de Cultura confirmó que una de las rutas más emblemáticas del santuario histórico permanecerá cerrada durante todo el mes, en el marco de un plan de conservación y seguridad que busca preservar las estructuras arqueológicas y garantizar mejores condiciones para los visitantes.

La zona cerrada

Se trata de la montaña Huayna Picchu, uno de los recorridos más solicitados por los turistas, que quedará fuera de acceso desde el 1 hasta el 30 de junio. La medida responde a una intervención técnica integral en la Ruta 3-A del Circuito 3, tramo que conduce desde la caseta de control hasta la cima.

Las autoridades explicaron que la suspensión permitirá ejecutar labores especializadas sin presencia de visitantes, reforzando la estabilidad de escalinatas prehispánicas, muros de contención y sistemas de drenaje, además de renovar barandas en los sectores de mayor pendiente.

Conservación ambiental

El plan no se limita a la infraestructura arqueológica. También incluye acciones de conservación ambiental, como la limpieza de musgos, retiro de maleza y extracción controlada de raíces que afectan la estabilidad de plataformas y caminos. Estas medidas buscan reducir el impacto de la vegetación sobre los elementos patrimoniales y asegurar la preservación de la montaña a largo plazo.

A través de Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, César Medina Alpaca, explicó que las labores son indispensables para garantizar la adecuada conservación de Huayna Picchu y que se contará con personal especializado en rescate para los sectores de mayor riesgo.

Además, biólogos supervisarán el manejo de especies vegetales presentes a lo largo del recorrido, reforzando el carácter integral de la intervención.

Acceso a Huayna Picchu estará restringido durante todo junio.

Recomendaciones para visitantes

La misma entidad exhortó a operadores turísticos y visitantes a tomar previsiones durante el periodo de cierre. La entidad recordó que la restricción temporal busca proteger uno de los espacios más representativos del santuario, permitiendo que las labores de conservación se desarrollen sin interrupciones y con la seguridad necesaria.

El cierre de Huayna Picchu durante junio representa un sacrificio temporal para los viajeros, pero también una inversión en la preservación de uno de los tesoros más visitados del Perú.

Con trabajos que abarcan tanto la infraestructura arqueológica como el entorno natural, las autoridades buscan asegurar que futuras generaciones puedan disfrutar de este recorrido icónico con las condiciones de seguridad y conservación que merece.