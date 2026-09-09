Cámara de Diputados debatirá interpelaciones contra ministros Rafael Belaúnde y César Astudillo este jueves

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados debatirá este jueves 10 de septiembre mociones de interpelación contra los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del Interior, César Astudillo Salcedo. Ambas iniciativas fueron presentadas por Juntos por el Perú y están relacionadas con seguridad ciudadana y criminalidad organizada.

Interpelación contra Rafael Belaúnde

La agenda del Pleno incluye moción contra Belaúnde, presentada el 14 de agosto, para que explique sus vínculos con Minera Poderosa, las acciones realizadas en Pataz contra la criminalidad y medidas para ampliar la participación militar en zonas declaradas en emergencia.

El pedido de interpelación dirigido al ministro de Defensa contiene 43 preguntas. El documento solicita información sobre los resultados de las operaciones desarrolladas en Pataz y sobre medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en zonas bajo emergencia.

Sesión del pleno

Cuestionamientos al ministro del Interior

La segunda moción está dirigida contra César Astudillo y fue presentada el 3 de septiembre por la bancada Juntos por el Perú. El pliego interpelatorio contiene 27 preguntas sobre su desempeño como titular del Interior y los cuestionamientos relacionados con la inseguridad ciudadana del país.

El documento sostiene que existen cuestionamientos sobre la conducción del Ministerio del Interior y plantea que Astudillo responda por las acciones desarrolladas frente al avance de la criminalidad. Iniciativa fue promovida por la diputada Analí Márquez junto con las firmas de integrantes de su bancada.

Invitaciones

La Cámara de Diputados revisará una moción de la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, para invitar a Rafael Belaúnde, César Astudillo y al premier Luis Galarreta. Pedido busca que informen sobre deterioro de la seguridad ciudadana y criminalidad organizada.

El documento plantea que los funcionarios presenten información con sustento técnico y evidencia verificable sobre los resultados de las medidas aplicadas, dificultades, la coordinación institucional y las responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo. También solicita una estrategia nacional contra la extorsión, el sicariato y los homicidios.

Otra moción, presentada por la diputada Svieta Fernández, también de Juntos por el Perú, propone que César Astudillo informe ante la representación nacional sobre las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana y sus acciones recientes del sector.

La jornada parlamentaria se desarrollará mientras los ministros fueron convocados por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para informar sobre sus sectores. Astudillo expuso el 7 de septiembre sobre seguridad ciudadana, mientras Belaúnde presentó información relacionada con funciones de Defensa