19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La implementación del DNI digital en el Perú ha generado expectativas, pero también cuestionamientos sobre la protección de la información personal de los ciudadanos. Frente a estas dudas, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, defendió la seguridad del nuevo documento y explicó cuáles son los mecanismos que permitirán controlar el uso de los datos de cada usuario.

Reniec explica los objetivos de la modalidad

En declaraciones a Canal N, la funcionaria sostuvo que uno de los principales objetivos de esta modalidad es modificar la forma en que las empresas privadas acceden a la información de los ciudadanos.

Según explicó, actualmente existen entidades que consultan las bases de datos del Reniec, una situación que buscan cambiar mediante un sistema en el que cada persona autorice directamente qué información desea proporcionar.

"Es el propio ciudadano el que va a dar el dato y la propia empresa va a tener que decirle por qué", manifestó Velarde al explicar el funcionamiento que tendrá esta nueva herramienta de identificación.

La titular del organismo también remarcó que el DNI digital cuenta con mecanismos de seguridad y que su propósito es colocar al ciudadano en el centro de las decisiones relacionadas con su información personal.

Carmen Velarde responde a cuestionamientos sobre el código QR del DNI digital

Uno de los principales cuestionamientos surgió por la posibilidad de fotografiar el código QR del documento o escanearlo utilizando otro teléfono celular. Ante esta observación, Velarde rechazó que dicha situación represente una vulnerabilidad del sistema.

La jefa del Reniec explicó que el código QR no debe compartirse indiscriminadamente y precisó que la verificación de identidad debe realizarse mediante la plataforma de la institución.

Asimismo, indicó que los ciudadanos tendrán la posibilidad de decidir si autorizan la entrega de toda la información solicitada por una entidad o solamente determinados datos, dependiendo de las necesidades del trámite.

"Tenemos que pasar a que el ciudadano se empodere, sea dueño de sus datos y se los entregue", expresó la funcionaria.

De esta manera, la institución busca que las personas tengan mayor capacidad de decisión sobre su información, evitando que terceros accedan a datos personales que no necesitan para realizar un procedimiento específico.

Reniec busca reducir el acceso de empresas a su base de datos

Otro de los aspectos que destacó Velarde fue la necesidad de cambiar la relación entre las empresas privadas y el Reniec respecto al acceso a la información de los ciudadanos.

"El DNI digital es un documento muy seguro y qué nos interesa con este documento digital, romper el hecho de que muchas empresas estén accediendo a la base de datos de Reniec donde no se puede controlar a todos los usuarios", declaró.

La funcionaria también informó que la entidad continuará realizando pruebas y mejoras al sistema. Además, señaló que ya mantienen coordinaciones con grupos de empresas para avanzar en su implementación y manifestó su expectativa de que más instituciones del Estado se incorporen progresivamente a esta iniciativa.

En conclusión, el Reniec busca que el DNI digital no solo facilite la identificación de los peruanos, sino que también permita fortalecer el control sobre sus datos personales. Mientras continúan las pruebas y mejoras, la institución sostiene que los ciudadanos tendrán la decisión sobre qué información compartir y con quién hacerlo.