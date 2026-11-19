19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico está programado para el 25 y 26 de noviembre. Conoce quiénes se verán beneficiados con la iniciativa y los requisitos, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Dónde será la campaña gratuita del DNIe el 25 de noviembre?

En un esfuerzo articulado para reducir las brechas de indocumentación y modernizar la identidad digital en el país, se desarrollarán nuevas jornadas de atención gratuita para el trámite del DNI electrónico (DNIe), teniendo en cuenta cuáles son los principales beneficios que ofrece este documento. Entre ellos:

Firma digital con validez legal.

Seguridad reforzada: Cuenta con 64 elementos de seguridad.

Facilitación del voto electrónico en elecciones futuras.

en elecciones futuras. Mayor seguridad en operaciones bancarias.

en operaciones bancarias. Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar.

En ese sentido, de acuerdo a la información revelada en Facebook, una de las campañas sin costo alguno para la obtención del DNIe este miércoles 25 de noviembre se desarrollará en el distrito de Salas, en el departamento de Ica. Según el comunicado, esta iniciativa se efectuará desde las 9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. en la Oficina de la Subgerencia de Registro Civil del Reniec y va dirigido par toda la ciudadanía.

Serán solo 100 cupos disponibles, por lo que se aconseja llegar temprano. Ten en cuenta que se realizará la entrega del DNI que fueron tramitados en campañas anteriores.

DNI electrónico el 26 de noviembre: trámite sin costo

Pero no solo la campaña se efectuará en esa región, ya que también se tiene previsto ejecutarla en el distrito de Río Negro, ubicado en la provincia de Satipo, departamento de Junín, este miércoles 25 de noviembre, en el CC.NN. Alto Sondoveni desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

¡No todo queda ahí! Pues bien, en este mismo distrito se desarrollará la campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, pero al día siguiente, es decir, el jueves 26 de noviembre, en el C.NN. Nueva Población Cristal desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Campaña del DNI electrónico el 25 y 26 de noviembre.

Reniec lanza DNI digital

En ese marco, también es importante saber que el Reniec anunció la implementación del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una alternativa que busca facilitar la identificación de los ciudadanos en un entorno cada vez más tecnológico.

Esta nueva modalidad permitirá acreditar la identidad desde un celular, sin necesidad de presentar obligatoriamente la versión física en aquellos procedimientos que admitan su verificación. Para saber qué requisitos debes cumplir para obtener este documento puedes hacer clic en este ENLACE de Exitosa.

La implementación se encuentra respaldada por la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 31 de julio en el diario oficial El Peruano. La disposición establece los lineamientos técnicos, procedimientos y medidas de seguridad para su aplicación progresiva.

Es así como se dio a conocer que el 25 y 26 de noviembre habrá nueva campaña del DNI electrónico gratuito en dos regiones del país, con el fin de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad.