Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley en Harry Potter después de 15 años

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fans de Harry Potter recibieron una noticia que, sin duda, les moverá la nostalgia. Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley después de 15 años, luego de haber dado vida al inseparable amigo del famoso mago durante las ocho películas de la famosa saga basada en los libros de J.K. Rowling.

Rupert Grint regresa como Ron Weasley

La cuenta oficial de "Harry Potter and the Cursed Child" reventó la red al anunciar que Rupert Grint regresa al personaje que lo hizo famoso. El actor se va para Nueva York para unirse al show de Broadway a partir del 2 de febrero de 2027.

Su participación tendrá una duración de 17 semanas, por lo que los seguidores de la saga tendrán una oportunidad especial para volver a ver a Grint interpretando a Ron Weasley, aunque esta vez en una producción teatral y no en la pantalla grande.

Se queda por 17 semanas, así que la gente que creció con la saga tiene una oportunidad recontra especial para ver a Grint haciendo de Ron Weasley otra vez, eso sí, desde las butacas del teatro y ya no en el cine.

El anuncio llegó acompañado de un video en el que se puede observar parte del vestuario que utilizará Ron Weasley, además de un libreto donde aparece el nombre del actor británico. Un detalle que rápidamente encendió la emoción entre los seguidores de la historia.

Rupert Grint interpretó a Ron Weasley desde el estreno de "Harry Potter y la piedra filosofal" en 2001 hasta "Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2" en 2011.

Fueron ocho películas en las que compartió protagonismo con Daniel Radcliffe y Emma Watson, quienes interpretaron a Harry Potter y Hermione Granger, respectivamente.

Tom Felton también retomará a Draco Malfoy

El regreso de Rupert Grint no será el único reencuentro de un actor de las películas originales con su personaje. En junio de 2025, Tom Felton anunció que también se uniría al elenco de "Harry Potter and the Cursed Child" para volver a interpretar a Draco Malfoy.

La obra continúa la historia del universo creado por J.K. Rowling y está ambientada 19 años después de los acontecimientos narrados en el último libro. La trama se centra en Albus Severus Potter, hijo de Harry, quien debe enfrentarse a la fuerza del mal que quedó tras Lord Voldemort.

"Harry Potter and the Cursed Child" se estrenó en Londres en 2016 y posteriormente llegó a distintas ciudades y países con nuevas producciones. En el caso de Rupert Grint, su participación está limitada a la puesta en escena de Nueva York.

Así, después de 15 años, Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley dentro del universo de Harry Potter. Su regreso será en "Harry Potter and the Cursed Child", específicamente en la producción de Broadway, Nueva York, donde permanecerá durante 17 semanas desde febrero de 2027.