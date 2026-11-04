¿Viajas a Estados Unidos? Aerolíneas exigirán declaración sanitaria obligatoria desde el 3 noviembre

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Viajar a Estados Unidos implicará cumplir con un nuevo requisito sanitario. Desde el martes 3 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas del este estadounidense, las aerolíneas deben exigir una declaración individual a todas las personas que aborden vuelos internacionales con destino a dicho país o que realicen conexiones aéreas en su territorio.

La disposición fue establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como parte de las medidas preventivas frente al brote de ébola. Mediante este documento, cada viajero deberá certificar que no estuvo físicamente en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores a su vuelo.

La normativa no distingue entre ciudadanos estadounidenses, extranjeros o residentes permanentes. Tampoco establece diferencias por edad, por lo que los menores también están comprendidos en esta obligación.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, las compañías aéreas tendrán la responsabilidad de verificar que los pasajeros hayan completado la declaración antes de permitirles abordar. La medida contempla excepciones únicamente cuando exista una autorización oficial del Gobierno estadounidense.

LATAM Airlines advierte a sus pasajeros sobre el nuevo requisito

Ante esta disposición, LATAM Airlines difundió un comunicado en sus redes sociales para alertar a quienes tengan previsto viajar hacia Estados Unidos o realizar conexiones en dicho país.

En su publicación, la compañía informó que desde el 3 de noviembre a las 23:59 horas se exigirá una declaración individual firmada del CDC. También precisó que el documento será obligatorio sin importar la edad o nacionalidad del pasajero.

La aerolínea recomendó a sus usuarios mantenerse informados y considerar esta exigencia antes de acudir al aeropuerto. La disposición también forma parte de los avisos publicados por LATAM para sus agencias y socios comerciales.

Comunicado LATAM airlines

¿Qué pasa si no presentas la declaración obligatoria?

El incumplimiento de esta disposición puede impedir que una persona continúe con su itinerario. Según el CDC, ningún pasajero podrá abordar un vuelo hacia Estados Unidos si no presenta la declaración firmada, salvo que cuente con una exención autorizada por las autoridades correspondientes.

El documento busca confirmar que el viajero no haya permanecido en territorio de la República Democrática del Congo durante las tres semanas anteriores. Incluso haber realizado una escala en un aeropuerto de ese país cuenta como presencia, aunque la persona no haya salido de las instalaciones.

En caso de haber estado en la RDC, deberá cumplir un periodo de 21 días fuera de dicho territorio antes de poder abordar un vuelo hacia Estados Unidos, siempre que reúna los demás requisitos de viaje.

Asimismo, proporcionar información falsa de manera intencional podría acarrear consecuencias legales, entre ellas multas y penas de prisión, conforme a la legislación estadounidense.

En conclusión, quienes tengan vuelos hacia Estados Unidos deberán revisar con anticipación las nuevas condiciones sanitarias y coordinar con su aerolínea la presentación de la declaración. Cumplir con este procedimiento será fundamental para evitar inconvenientes y garantizar el embarque.