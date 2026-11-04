Callao se prepara para la llegada de León XIV con estatua en su honor: 200 mil fieles lo recibirán en avenida Faucett

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, anunció los preparativos para inaugurar una estatua en honor al papa León XIV, como parte de las actividades por su llegada al Perú. La escultura tendrá 14 metros de altura y, según el burgomaestre, sería la más grande del mundo dedicada al Santo Padre.

Callao garantiza seguridad para recibir al papa León XIV

César Pérez indicó que el Callao se encuentra totalmente preparado para recibir al Santo Padre. Asimismo, detalló el plan de seguridad que se implementará para resguardar al papa León XIV y a toda la delegación papal, el cual contempla la participación de un importante número de efectivos policiales.

"Estamos 100% listos. En esa parte está todo organizado con la Iglesia Católica del Perú, aparte la Municipalidad está poniendo mil efectivos para ubicarse con radios y cámaras para poner en el directorio de la Alcaldía un centro de comando para tener monitoreada la llegada del papa", afirmó.

León XIV visitará asilo y conocerá estatua

Asimismo, el alcalde provincial del Callao remarcó que el próximo lunes 16 de noviembre el papa León XIV visitará un asilo de adultos mayores. Además, señaló que, al retirarse del recinto, conocerá la estatua que se viene elaborando en su honor, la cual sería la más alta de todas las dedicadas a su figura.

"El día 16, el papa va a estar en el asilo de ancianos del Callao, que hemos remodelado todo el patio central e instalaciones. Y cuando salga, irá al circuito de playas donde estará una estatua de 14 metros, la escultura del papa más grande del mundo, fue hecha por artistas artesanos en un taller de Carabayllo", destacó.

VIDEO | La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV lleva un 40 % de avance y se instalará en un parque frente al mar del Callao, colindante con Lima, una jurisdicción que el pontífice conoce bien desde sus años como administrador de su obispado. https://t.co/W2qHiljgME — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 12, 2026

Alcalde estima multitudinaria llegada de fieles al Callao

Pérez, estimó que más de 200 mil fieles llegarían a la av. Faucett para recibir al papa León XIV durante su visita al Perú. Asimismo, destacó la expectativa que genera la llegada del Santo Padre entre los chalacos.

"Cuando llegó el papa Francisco, yo imagino que deben haber 200 mil personas a lo largo de toda la avenida Faucett esperando la salida del papa desde el Grupo 8. Por eso que se está poniendo 1,600 vallas para poder cerrar los dos carriles de Faucett, no va a pasar ni un vehículo, la pista estará libre para la comitiva del papa y para que todos los vecinos puedan ver", detalló.

Avenida Faucett tendrá cierre y rutas alternas

De igual manera, se viene preparando un plan de desvíos vehiculares debido a que la avenida Faucett, una de las vías más transitadas del Callao, será cerrada temporalmente para garantizar el libre desplazamiento de la comitiva del papa León XIV.

"En el Callao, ese día va a ser feriado desde la llegada del papa, en Lima también. Para que nadie pueda ir a trabajar y tener cerrado el tramo. Estamos preparando una ruta alterna para el aeropuerto para quienes no puedan ir por Línea Amarilla, vayan por el circuito de playas, por Santa Rosa o Haya de la Torre", agregó.

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, dio a conocer los avances para presentar una escultura de 14 metros de altura en homenaje al papa León XIV, como parte de las actividades programadas por su visita al Perú. Según precisó el burgomaestre, la obra se convertiría en la estatua más grande del mundo dedicada al sumo pontífice.