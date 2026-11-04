Insólita definición en Puno: el próximo alcalde del distrito de Conima fue elegido lanzando una moneda de S/1

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una insólita definición ha llamado la atención en la región Puno, luego de que el próximo alcalde del distrito de Conima, en la provincia de Moho, fue elegido tras el lanzamiento al aire de una moneda de S/1.

Una insólita definición para elegir el alcalde de Conima

El Jurado Electoral Especial de la provincia puneña de Huancané convocó a un sorteo con moneda al aire al alcalde del distrito de Conima, entre Salomino Mamani Quispe, de País Para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, quienes obtuvieron 671 votos cada uno tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Por este motivo, todo se definió mediante el desarrollo de un sorte público se llevó a cabo este miércoles, 4 de noviembre, desde las 10:00 a.m. en el que resultó como ganador el candidato del partido político Somos Perú.

Nuestro medio tuvo la oportunidad de dialogar con Quispe Capajaña quien reveló que en el último momento decidió elegir la opción de la moneda en el lado del sello lo que finalmente lo favoreció para resultar ser el flamante burgomaestre de la jurisdicción puneña.

Posteriormente, se procedió a realizar los trámites correspondientes por parte del personal del Jurado Electoral Especial de Huancané. Vale indicar que la ahora flamante autoridad edil se retiró del lugar sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Sorteo ya se había establecido mediante una resolución

Cabe señalar que, a través de la Resolución N° 00387-2026-JEE-HCNE/JNE se precisó que el sorteo se realizaría con una moneda de S/1 y que iba a ser trasmitido en el canal de YouTube del Jurado Electoral Especial.

Mediante esta medida se buscó brindar claridad y equidad al resultado conforme a lo que rige en el Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del pasado 28 de octubre de 2026.

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