¡Alarma de INDECI sonó en celulares! Activan sistema de alerta por simulacro de sismo seguido de tsunami

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los teléfonos celulares recibieron este miércoles 4 de noviembre un mensaje informativo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) relacionado con un simulacro local de sismo seguido de tsunami.

La comunicación, enviada a las 10:05 a. m., presentó una alarma preventiva ante un escenario de impacto inminente de un tren de olas y brindó indicaciones sobre cómo actuar frente a este tipo de emergencia.

El aviso generó la atención de los ciudadanos debido a la advertencia sobre un posible tsunami y la necesidad de abandonar inmediatamente las zonas costeras. Sin embargo, el propio mensaje identifica la actividad como un simulacro, por lo que corresponde a un ejercicio de preparación ante situaciones de riesgo.

A través de esta comunicación, la institución recordó la importancia de reconocer las alertas y conocer las rutas de evacuación para responder oportunamente ante una eventual emergencia real.

🚨🇵🇪 ¡𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗰𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝘀𝘂𝗻𝗮𝗺𝗶! Desde las instalaciones del COEN - INDECI se desarrolla este ejercicio para fortalecer las capacidades de coordinación, articulación y toma de decisiones ante emergencias. 🌎 🤝💪 Asimismo, permite reforzar el registro oportuno de información en el SINPAD, herramienta clave para la respuesta ante emergencias y la preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. — COEN - INDECI (@COENPeru) November 4, 2026

¿Qué decía la alarma enviada por INDECI a los celulares?

El mensaje informativo difundido por la entidad contenía una advertencia directa sobre el peligro de permanecer cerca del litoral ante un escenario de tsunami.

"Alarma ante tsunami: impacto inminente de tren de olas. Aléjate de inmediato de la zona costera, como playas, puertos y malecones. Evacúa hacia zonas seguras altas o verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades", indicaba la comunicación recibida por los usuarios.

De esta manera, el organismo de defensa civil puso énfasis en la necesidad de abandonar los espacios cercanos al mar y trasladarse hacia lugares considerados seguros. La recomendación comprende principalmente a las personas que se encuentren en playas, puertos y malecones, donde la exposición ante un eventual tren de olas podría representar un peligro.

El aviso también recuerda que, frente a una situación de esta naturaleza, es importante atender las instrucciones de las autoridades y no permanecer en áreas de riesgo.

Alarma INDECI

Simulacro busca reforzar la preparación ante tsunamis

El ejercicio plantea un escenario de sismo seguido de tsunami, una situación que requiere una respuesta organizada y el desplazamiento oportuno de las personas hacia espacios seguros.

En ese contexto, la difusión de mensajes de alerta permite familiarizar a los ciudadanos con las comunicaciones que podrían recibir durante una emergencia y recordarles las acciones que deben tomar para proteger su integridad.

El mensaje recibido este miércoles forma parte de un simulacro y no debe confundirse con la confirmación de un tsunami real. No obstante, la actividad permite recordar que la prevención es fundamental ante los peligros asociados a los movimientos sísmicos y posibles inundaciones costeras. Conocer las recomendaciones de INDECI y seguir las indicaciones oficiales resulta clave para actuar correctamente ante una emergencia.