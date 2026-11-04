Corte de LUZ en Lima y el Callao el 5 de noviembre: revisa cuáles son los distritos afectados y horarios

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú confirma que habrá corte de luz programado el jueves 5 de noviembre en algunos distritos de Lima y el Callao. Conoce cuáles serán las zonas afectadas y horarios en que se ejecutará la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué habrá corte de luz el jueves 5 de noviembre?

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, algunas zonas de la capital y del primer puerto del Perú se verán afectados por el corte de luz programado para este jueves. ¿El motivo? La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para mejora la infraestructura y evitar averías futuras.

Ten en cuenta que el corte de luz no afectará a un distrito en su totalidad, sino a determinadas calles, avenidas y zonas residenciales, cuyos horarios de interrupción variarán según la ubicación.

Se recomienda revisar el cronograma oficial para saber si tu hogar o negocio se verá afectado y tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad el 5 de noviembre.

Corte de luz: ¿cuáles son los distritos, zonas y horarios?

Si buscas identificar a tiempo si tienes un corte programado esta semana, puedes ingresar al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el jueves 5 de noviembre:

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 4:00 a. m. en calle S/N cdras. 4, 9, jr. Amazonas cdras. 2, 4, 6, jr. Áncash cdras. 4, 9, 10, jr. Huanta cdra. 2, jr. Huánuco cdras. 2, 3, 4, 5, 6, 9, jr. Jauja cdras. 2, 3, 4, 5, 9, pte. Huáscar (Barrios Altos).

Sin luz por horas en Ventanilla

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. 6 de Diciembre mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A. H. Hiroshima mzs. G, M, urb. Pop. Interés Social Pecp. Sct. G Grupo Res. 2, Barrio XIV mzs. G, H, I, J, K, N, Q, S, T.

hasta las 6:00 p. m. en mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A. H. Hiroshima mzs. G, M, urb. Pop. Interés Social Pecp. Sct. G Grupo Res. 2, Barrio XIV mzs. G, H, I, J, K, N, Q, S, T. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en área industrial.

En Los Olivos

Sectores sin electricidad el 5 de noviembre.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en jr. Las Alcaparras cdras. 4, 5, av. Flores de Primavera cdra. 6, jr. Bellotitas cdra. 7, jr. Crucinelas cdras. 7, jr. Eleboros cdras. 5, jr. Grosellas cdras. 6, 7, jr. Las Anemonas cdra. 7, jr. Las Ortigas cdra. 7, jr. Las Pasionarias cdras. 4, 5.

Pluz Perú también reveló qué zonas de SJL no contarán con electricidad el jueves desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m., que se muestran en la imagen:

Corte de luz en SJL.

Áreas afectadas en Huaral

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Hirata, sector Tronconal, fundo Villa Hermosa, Caqui, centro poblado Tres Estrellas, ubicados en el distrito de Aucallama.

En San Martín de Porres

Áreas afectadas por el corte de luz.

En Medio Mundo

Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en centro poblado San Juan Bautista, ubicado en el distrito de Vegueta.

Corte programado en Puente Piedra

Desde la 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Panamericana Norte km. 27 edificios H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, L2, M, M1, M2, N, N1, N2, O, O1, O2, P, P1, P2.

En resumen, de acuerdo al cronograma de Pluz Perú, al menos 8 distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado para el jueves 5 de noviembre.