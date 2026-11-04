SJM: colegio San Juan queda en riesgo de colapso tras fuertes inundaciones por intensas lloviznas

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La infraestructura de la institución educativa San Juan, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, resultó afectada por las intensas lloviznas en Lima Sur. La situación ha generado preocupación entre los padres de familia, quienes advierten que algunas paredes del plantel podrían colapsar debido al deterioro que presentan desde hace varios años.

Colegio en SJM al borde del colapso

Durante las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre, se reportó la acumulación de agua frente al colegio, formando una especie de laguna que dificulta el ingreso de los escolares. Según se pudo conocer, el agua estaría ingresando por la puerta principal del establecimiento, perjudicando el desplazamiento de los menores que acuden a sus clases.

Ante esta situación, las autoridades del plantel colocaron cintas de peligro y palos para restringir el tránsito por la zona considerada de riesgo, ubicada a la altura de la cuadra seis de la avenida Guillermo Billinghurst.

Padres de familia exigen remodelación del colegio San Juan

Los padres de familia expresaron su preocupación por las condiciones en las que estudian sus hijos y solicitaron la intervención de las autoridades para acelerar la remodelación del centro educativo.

"El colegio tiene un tiempo que ha debido ser demolido, pero hay un montón de obstáculos que se han ido presentando en el camino. No es la primera vez que se habla y que se pide, que se exige la remodelación. Supuestamente será el otro año, pero mientras tanto nuestros hijos están expuestos a todo este tipo de peligros", manifestó una madre de familia.

En ese sentido, los representantes de los estudiantes hicieron un llamado al Ministerio de Educación (Minedu) para que agilice los trabajos de renovación de la infraestructura, debido a que las inundaciones y el deterioro de las instalaciones representan un riesgo constante para los menores.

Contraloría advierte sobre colegios con infraestructura deteriorada

La situación del colegio San Juan también pone en evidencia las deficiencias de infraestructura que presentan otros centros educativos de Lima Metropolitana. De acuerdo con información de la Contraloría General de la República, un total de 144 instituciones educativas públicas de la capital se encuentran en mal estado.

Finalmente, los padres de familia esperan que las autoridades educativas atiendan su pedido y aceleren la remodelación del colegio San Juan, en SJM por las intensas lloviznas e inundaciones que podrían agravar el deterioro de la infraestructura, poniendo en peligro a los escolares. Por ello, solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los menores y evitar un posible colapso de las instalaciones.