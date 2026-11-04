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Minsa estima habilitar un hospital de campaña por región para atender emergencias por El Niño

El ministro de Salud, Luis Dyer, afirmó que se estima habilitar un hospital de campaña por cada región del país para poder atender las emergencias que se presenten durante el fenómeno El Niño.

Minsa afirma que se estima habilitar un hospital de campaña por región
Minsa afirma que se estima habilitar un hospital de campaña por región (Composición Exitosa)

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/11/2026

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El ministro de Salud, Luis Dyer, afirmó que se estima habilitar un hospital de campaña por cada región del país para poder atender las emergencias que se presenten durante el fenómeno El Niño y se habilitará otro en caso se tengan que atender casos en distritos o zonas específicas.

Cada región tendría un hospital de campaña

La mañana de este miércoles, 4 de noviembre, el funcionario brindó mayores detalles sobre las medidas de prevención que se vienen implementando desde la cartera ministerial que dirige ante los estragos que podrían suscitarse a raíz del fenómeno meteorológico en el sector salud.

Señaló que se está trabajando en las iniciativas 'Operación Tumbes Corazón' y 'Operación Piura Corazón', donde en ambos puntos del norte del Perú ya se encuentran hospitales de campaña "listos y preparados".

"El de Tumbes se constrtuyó prácticamente en 36 horas porque contábamos con todos los implementos ya trasladados allá, el de Piura ya está al 95%. Lo que no queremos es que el hospital, el que está en cada ciudad, vaya a colapsar", explicó Dyer.

En esa línea, sostuvo que con este tipo de centros sanitarios se busca trabajar con la atención primaria. Precisó que a estos se está trasladando casos "ambulatorios" o "menores".

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