Keiko Fujimori: ¿qué balance deja sus primeros 100 días de gobierno? Expertos analizan gestión

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Diversos analistas políticos y especialistas en gestión pública evaluaron a través de Exitosa los primeros 100 días del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Durante los distintos pronunciamientos, los expertos examinaron las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia de reformas, atención a emergencias climáticas y seguridad ciudadana.

Balance regional y observaciones sobre la gestión de Keiko Fujimori

Las evaluaciones procedentes de distintas regiones del país abordaron la percepción ciudadana sobre el desarrollo de las políticas gubernamentales. La analista política de Puno, Diana Pasaca, sostuvo que "no se siente el cambio de gobierno" comparándolo con el gobierno de Dina Boluarte.

Por su parte, el analista político de Trujillo, Richard Tapia, sostuvo que la administración central atravesó una etapa de ajuste antes de iniciar cambios puntuales en la conducción del Estado. Señaló que a pesar de contar con ministros del anterior gobierno de Boluarte, la mandataria Keiko Fujimori no estaría siguiendo la misma línea de su predecesora.

"Lo que sí es cierto es que hay un embalse de expectativas acumuladas en que la gente pensaba que una vez electa la presidenta Keiko Fujimori el país iba a cambiar inmediatamente de rumbo", indicó.

Asimismo, el analista político de Cusco, Iván Hurtado, cuestionó la falta de avances en las reformas estructurales y subrayó las demandas pendientes en la agenda pública.

Además, explicó que 100 días de gobierno no son suficientes para poder atender en su totalidad los problemas de suma importancia que presenta el Perú. Sin embargo, recomendó que debería haber medidas concretas.

"Es importante decirle a la ciudadanía que 100 días es absolutamente insuficiente para atender a los problemas importantes pero si debiera haber medidas concretas para atender lo urgente temas como el fenómeno El Niño", indicó.

Análisis sobre el Gabinete Ministerial y las políticas de seguridad ciudadana

La discusión sobre el rumbo del Ejecutivo incluyó además aspectos vinculados a la composición del equipo de ministros. La analista política Giovanna Peñaflor se refirió al ritmo de trabajo de la gestión y a las modificaciones planteadas para el Gabinete Ministerial.

"El problema de este gobierno es el ritmo, definitivamente el país que recibieron, era un país que necesitaba un tratamiento de urgencia y eso no se ha visto de parte de un gobierno que comienza a cambiar ministros o que tiene que cambiar ministros por una razón u otra pero que no logra un foco habiendo tantas dificultades que afrontar", señaló Peñaflor.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la analista política Giovanna Peñaflor sugirió que la presidenta Keiko Fujimori evalúe un cambio de gabinete y considere con mayor detenimiento el perfil de los ministros que necesita para conducir el Gobierno. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

En el ámbito de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, las medidas sectoriales también fueron objeto de análisis. El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, detalló las iniciativas anunciadas en materia de seguridad ciudadana durante este periodo.

"No hay una estrategia clara para combatir el crimen. En estos 100 días se habló de un plan escudo se indicó que van a ponerse militares en cada uno de los buses de transporte públicos luego se dejó esa idea, se puso militares en los patios de operaciones de las empresas de transporte (...) finalmente esto de las megarceles y un CECOT a la peruana", señaló Corcuera.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Julio Corcuera, exviceministro del Interior, analizó los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó la estrategia del Ejecutivo frente a la criminalidad. Según señaló, aún no se percibe una línea clara para enfrentar este problema. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

El cumplimiento de los primeros 100 días de gestión marca el cierre de una etapa inicial de evaluación institucional sobre los resultados del Poder Ejecutivo en los diferentes sectores del país. En ese sentido, Keiko Fujimori afronta el reto de consolidar las prioridades de su gobierno ante los balances presentados por los especialistas.