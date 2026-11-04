Programa Juntos inicia PAGO de S/ 200 el 5 de noviembre: consulta si eres beneficiario del incentivo económico

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inicia el pago de S/ 200 el jueves 5 de noviembre. Conoce si eres uno de los beneficiados que recibirá este incentivo económico.

Juntos inicia el pago de S/ 200: ¿quiénes son beneficiarios?

Los afiliados a Juntos reciben buenas noticias: el 5 de noviembre se da inicio al quinto pago operativo del año 2026. De acuerdo al programa social del Midis, serán alrededor de 738,887 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, en las 25 regiones del país, que se verán beneficiadas.

El incentivo económico asciende a S/ 200, que como se recuerda, se entrega cada dos meses y se otorga a las familias que cumplen con los compromisos asumidos con el programa social, como llevar a sus hijos menores de tres años de edad a los centros de salud, enviarlos todos los días al colegio y, en el caso de las gestantes, acudir a sus atenciones prenatales.

Programa Juntos: ¿cómo saber si recibiste el pago?

Para verifica si eres beneficiario y recibiste el abono de los S/ 200 del programa Juntos solo debes seguir los siguientes pasos, de forma sencilla:

Abre la app "Conecta Juntos" en tu celular o computadora. Para poder acceder a este aplicativo móvil solo debes dar clic al siguiente ENLACE o digitar el link https://conectajuntos.juntos.gob.pe/ En la pantalla de inicio ingresa el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento. Presiona el botón rojo que dice "consultar". Si cumpliste con tus compromisos la app te saludará y te mostrará en la pantalla el monto de tu abono, centros de pago y la fecha exacta en que podrás cobrar el dinero con tu tarjeta de débito en cualquier agencia o agente Multired.

Incentivo adicional para la primera infancia

Asimismo, ten en cuenta que el operativo de pago del Programa Juntos también beneficiará a 79,101 hogares que recibirán un incentivo adicional de S/ 100, a través de la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI), destinada a proteger la salud de las gestantes y recién nacidos usuarios.

También puedes comunicarte a la línea gratuita 1880 o a la central telefónica 444-2525 anexo 3233 para mayor información sobre el abono.

El 5 de noviembre inicia el quinto operativo de pago de Juntos.

También se da a conocer que 11 distritos de las regiones de Amazonas, La Libertad, Loreto y Piura se verán beneficiados con la entrega de la Transferencia Alta Secundaria: incentivo adicional de S/ 160 por escolar con el objetivo de motivar la matrícula oportuna, la asistencia regular a clases y la aprobación del año escolar.

Bono extraordinario para estudiantes del Vraem

El anuncio del quinto operativo de pago del programa Juntos se da a solo unas semanas de que se diera a conocer que las familias de 11,601 estudiantes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) recibieron un bono extraordinario, en reconocimiento al rendimiento académico de sus hijos durante el año escolar 2025.

Dicho pago se realizó por dos conceptos: S/ 300 por cada hijo de 14 años o más que haya aprobado el año escolar 2025 en el nivel secundario; y S/ 200 adicionales por cada hijo que logró ubicarse en el tercio superior de su respectivo grado.

De esa manera, el Midis, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a los recursos de los hogares más vulnerables, inicia el 5 de noviembre el pago de S/ 200 beneficiando a más de 700 mil familias afiliadas en condición de pobreza y pobreza extrema.