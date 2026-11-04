Avenida Venezuela: buses recuperan su recorrido habitual tras liberación de carriles por obras del Metro de Lima

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios del transporte público que se desplazan entre Breña y el Cercado de Lima tendrán mejores condiciones de circulación luego de la reapertura de dos carriles de la avenida Venezuela.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los buses retomarán su recorrido habitual tras la liberación de aproximadamente 110 metros de esta importante vía.

La habilitación comprende el tramo ubicado entre los jirones Manuel Tellería y Guillermo Geraldino, donde anteriormente se mantenía un cerramiento relacionado con las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Con esta intervención, se recupera cerca de una cuadra de circulación vehicular.

Hasta antes de la reapertura, las unidades de transporte público tenían que desviarse hacia los carriles del sentido contrario, que fueron acondicionados temporalmente para permitir el tránsito en ambas direcciones. Esta modificación ocasionaba mayores tiempos de desplazamiento y contribuía a la congestión vehicular en la zona.

Con la recuperación de los carriles, los conductores podrán volver a utilizar la ruta que realizaban habitualmente, mientras que los pasajeros tendrán una alternativa de circulación con menos restricciones en este sector de la capital.

Línea 2: ¿Qué trabajos permitieron liberar la avenida Venezuela?

La recuperación de este espacio fue posible gracias al retiro parcial del cerramiento correspondiente al Pozo de Ventilación PV-09 , infraestructura vinculada con la construcción de la Línea 2 del Metro.

Como parte de las labores para habilitar nuevamente la vía, se ejecutaron trabajos de reposición de la calzada, veredas y áreas verdes. También se implementó señalización horizontal y vertical para facilitar la circulación de los vehículos y garantizar condiciones adecuadas para los peatones.

Esta intervención forma parte de un proceso de recuperación progresiva de los espacios públicos ocupados temporalmente por las obras del futuro sistema de transporte subterráneo. Anteriormente, también se realizaron liberaciones en las estaciones E-08 Elio y E-09 Alborada.

De esta manera, los trabajos buscan devolver gradualmente la circulación en las zonas intervenidas, conforme avanza la ejecución de la infraestructura ferroviaria.

PNP y ATU apoyarán el ordenamiento del tránsito

Para evitar complicaciones durante el retorno de los buses a sus recorridos habituales, la Policía Nacional del Perú (PNP) brindará apoyo en la circulación vehicular por los carriles habilitados.

Asimismo, la ATU desplegará orientadores en el sector para informar a los pasajeros sobre las modificaciones y facilitar sus desplazamientos. Estas acciones permitirán que los conductores y usuarios se adapten a la nueva distribución del tránsito.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el Pozo de Ventilación PV-09 registra un avance de obra del 80,17 %, por lo que todavía continúan las labores para completar el retiro del cerramiento y recuperar los espacios restantes.

La liberación de los carriles de la avenida Venezuela representa un avance en la recuperación de la circulación vehicular entre Breña y el Cercado de Lima. Sin embargo, mientras continúen las obras de la Línea 2, será importante respetar la señalización y las indicaciones del personal encargado del tránsito para evitar inconvenientes en esta concurrida vía.