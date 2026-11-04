El 5 de noviembre será DÍA NO LABORABLE: ¿quiénes se beneficiarán con esta fecha y por qué?

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jueves 5 de noviembre es declarado como día no laborable, según la Ley 31701. Conoce qué grupo de trabajadores se verán beneficiados con esa fecha y el motivo detrás de la medida.

Día no laborable el 5 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

El 1 de noviembre se celebró el 'Día de todos los santos' en Perú. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que hay otra fecha que permitirá a un determinado grupo de trabajadores alejarse de la rutina laboral y tomar un breve descanso, según la Ley N.º 31701, que fue publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano en 2023.

De acuerdo a la disposición, el 5 de noviembre de cada año será considerado como día no laborable. Asimismo, la normativa especifica que la medida se aplicará solo para los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos locales del país.

El descanso se da por el 'Día del Trabajador Municipal' y será remunerado, considerándose como laborado para todo efecto legal. Por ello, recuerda que no se trata del mismo régimen de otros días no laborables compensables decretados para el sector público.

Beneficiados por la Ley 31701: día del trabajador municipal

El feriado no laborable el 5 de noviembre, beneficia al personal que labora en las municipalidades, ejerciendo su labor en áreas de la limpieza pública, seguridad ciudadana y mantenimiento de espacios públicos hasta la atención de trámites y servicios dirigidos a la ciudadanía.

Feriados nacionales que restan este 2026

En caso no seas trabajador municipal y no te veas beneficiado con el día no laborable el 5 de noviembre, no te preocupes, ya que, según el calendario oficial en Perú, se contemplan más feriados a nivel nacional que permitirán a trabajadores del sector público y privado alejarse de la rutina laboral. Entre ellos:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción, un día en el que se conmemora la concepción de la Virgen María.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho, según la Ley N° 31381.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Recuerda que esos días corresponde un descanso remunerado y, en principio, el trabajador no está obligado a recuperar las horas no trabajadas. En cambio, ten en cuenta que los días no laborables son establecidos de manera excepcional por el Poder Ejecutivo y, por lo general, se aplican solo al sector público.

En resumen, el 5 de noviembre será feriado no laborable por ser considerado 'Día del Trabajador Municipal', según la Ley N° 31701, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.