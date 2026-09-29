VMT: pesada viga de madera cae sobre escolar de 6 años y lo deja muy grave cuando transitaba con su abuelo

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un niño de 6 años resultó gravemente herido luego de que una pesada viga de madera cayera sobre su cabeza desde un tráiler. El accidente se registró aproximadamente a la 1:45 de la tarde en la calle Francisco Vidal, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

El menor de edad regresaba del colegio acompañado por su abuelo, Freddy Pariona, y su otro hermano, cuando vigas de madera de 4 a 5 metros cayeron del vehículo de carga. Según los primeros reportes, la zona no contaba con ninguna señalización de peligro.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un niño de 6 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ser golpeado por varias maderas que cayeron de un camión en Villa María del Triunfo. Según allegados, el vehículo no habría contado con las medidas de seguridad necesarias para... pic.twitter.com/aUJBa4pfXc — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Negligencia durante la descarga

Durante el recorrido, los peatones cruzaron un espacio angosto porque la vereda estaba bloqueada. En ese instante, un montacargas al otro lado del camión habría desestabilizado la carga superior.

"A mi nietito le vi aplastado en el suelo con un paquete de madera", relató el abuelo sumamente afectado por el fuerte impacto.

La estructura aplastó al escolar y golpeó también a su familiar, quien terminó con el cráneo roto.

"A mí me rompió la cabeza, yo también estaba borracho, no sabía qué hacer, estaba tratando como un inconsciente estaba", detalló Freddy Pariona, al referirse a la desorientación que sufrió tras el accidente.

Ante esta grave emergencia, el paciente fue trasladado rápidamente al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Jesús María y luego derivado al hospital Caelín. Por este caso, las autoridades confirmaron que existen tres personas detenidas en la dependencia policial de la comisaría de Tablada de Lurín.

Constante obstrucción de la vía y falta de control

En un informe para ATV, los residentes denuncian que la obstrucción de las veredas es un problema diario. Un vecino explicó que los clientes de una pollería cercana impiden el tránsito.

"La vereda está totalmente cerrada por sus carros. En la tarde del almuerzo, toda esta parte de acá cerrado, lleno de vehículos", precisó el indignado vecino.

El amontonamiento desordenado de maderas en la vereda fuerza a los peatones a ir por la pista, lo que pone en riesgo su seguridad. Al respecto, un testigo mencionó que ya se ha solicitado formalmente a los residentes del área que despejen la vía pública y mantengan la vereda libre de obstáculos.