¿Regresan las expulsiones? Minedu anuncia normas para que autoridades escolares intervengan en casos de violencia

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que en breve lapso se emitirán nuevas normas que facultarán a las autoridades escolares a intervenir de manera firme en casos de violencia escolar.

La medida busca restablecer el principio de autoridad en las instituciones educativas, permitiendo que directores y profesores impongan sanciones escalonadas y proporcionales según la gravedad de las faltas, garantizando siempre la protección física y emocional de los estudiantes.

Separación sin vulnerar estudios

El titular del sector enfatizó la urgencia de evitar la convivencia forzada entre víctimas y agresores en los colegios. "No podemos tener a un agresor al costado del agredido", sentenció Chang ante la representación nacional.

No obstante, aclaró que la separación de un alumno violento no vulnerará su derecho constitucional a la educación, ya que los sancionados podrán continuar sus estudios mediante la modalidad a distancia o ser reubicados en un Centro de Educación Básica Alternativa. Asimismo, el ministerio convocará al Colegio de Psicólogos del Perú y a diversos especialistas para elaborar estas herramientas de prevención y respuesta.

🎓📱 El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que en breve se emitirán las normas que facultan a las autoridades escolares para intervenir en casos de violencia escolar.



📱 Además, se establecerán disposiciones para regular el uso de teléfonos móviles por parte de... pic.twitter.com/leiuZIoWlC — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) September 29, 2026

El antecedente del Liceo Naval y las expulsiones

Esta nueva ofensiva reglamentaria se enmarca en la conmoción generada semanas atrás por el gravísimo caso de violencia sexual reportado en el colegio Liceo Naval Almirante Guise. Tras inspeccionar dicha institución —cuya dirección administrativa asumió el Minedu hasta el 2027—, Chang planteó modificar la normativa vigente para restablecer la expulsión escolar en casos severos de indisciplina.

Aquella propuesta inicial sentó las bases del actual paquete normativo, buscando dotar a los colegios de instrumentos legales efectivos para retirar de las aulas regulares a quienes vulneren la convivencia pacífica.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que el Liceo Naval permanecerá en proceso de reorganización hasta diciembre de 2027. Además, señaló que el nuevo director del colegio será nombrado por el Minedu.



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Reglamentación sobre el uso de teléfonos móviles

En otro momento de su exposición, el ministro abordó el impacto de la tecnología en el entorno educativo y recordó la vigencia de una ley del 2025 que restringe el uso de teléfonos móviles en los colegios, la cual aún no ha sido reglamentada.

Al respecto, citó como referencia los modelos aplicados en la Unión Europea, donde se limita el acceso a pantallas en menores y se exige que las redes sociales con fines académicos sean gestionadas exclusivamente mediante cuentas de tutores. Chang hizo un llamado directo a las familias para involucrarse activamente en la formación en valores de sus hijos.

Así, la estrategia del Ejecutivo busca devolver el control disciplinario a las escuelas mediante sanciones claras frente a la violencia y el uso excesivo de tecnología. Con estas medidas, el Minedu pretende salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y asegurar un entorno escolar verdaderamente seguro para el aprendizaje.