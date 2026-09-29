¡No va más!: Universitario oficializa la salida de Héctor Cúper y Piero Alva asumirá como técnico interino

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes confirmó este martes la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo, luego de una reunión entre el estratega argentino y la administración del club. La institución también informó que Piero Alva asumirá de manera interina los entrenamientos, mientras se define al próximo comando técnico crema.

Universitario confirmó la salida de Cúper

Esta decisión se tomó después de una reunión entre la administración y Héctor Cúper. La institución comunicó que ambas partes acordaron dar por culminado el vínculo del entrenador con el primer equipo, poniendo así fin a su etapa al frente de la escuadra merengue.

"El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución, y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", indicó.

El entrenador argentino asumió el cargo en mayo de 2026, cuando Universitario anunció oficialmente su incorporación para dirigir al plantel en el torneo local y la Copa Libertadores. El club presentó entonces a Cúper como responsable del primer equipo y destacó su experiencia internacional.

La salida se produce durante el desarrollo del Torneo Clausura de la Liga 1, después de que Cúper dirigiera al conjunto crema durante esta parte de la temporada. Universitario había informado previamente sobre sus trabajos y partidos bajo las órdenes del estratega argentino, incluido el inicio de sus entrenamientos durante el Clausura.

Comunicado oficial

Piero Alva dirigirá de manera interina

Tras confirmarse la salida de Cúper, Universitario anunció que Piero Alva estará al frente de los entrenamientos del primer equipo de manera interina. El club precisó que esta medida será temporal mientras se determina quién asumirá posteriormente la conducción del plantel principal.

"De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo", anunció.

Alva ya forma parte de la estructura deportiva de Universitario y actualmente dirige al equipo que participa en la Liga 3. El club informó recientemente que el exfutbolista conduce ese plantel y que trabaja con las divisiones menores de la institución.

Nuevo técnico interino

Universitario señaló además que informará en los próximos días la designación del nuevo cuerpo técnico. Por ahora, Piero Alva quedará encargado de los entrenamientos del primer equipo, mientras la institución define quién será el sucesor de Héctor Cúper.

Así, Universitario de Deportes oficializó la salida de Héctor Cúper y confirmó a Piero Alva como técnico interino. El club deberá anunciar posteriormente al nuevo comando técnico que continuará el trabajo del primer equipo durante el Torneo Clausura de la Liga 1.