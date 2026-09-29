Gerald Oropeza habla sobre Jhonsson Pulpo en la Base Naval: "Es el peor castigo. Te vuelves loco"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gerald Oropeza se pronunció sobre la permanencia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', en la Base Naval del Callao. El exreo señaló que el régimen de aislamiento puede resultar especialmente duro, mientras el líder de Los Pulpos cumple 36 meses de prisión preventiva.

Describe el aislamiento en la Base Naval

Oropeza habló desde su experiencia en establecimientos penitenciarios y describió las diferencias que, según afirmó, existen entre una cárcel común y la Base Naval. Señaló que en otros penales los internos pueden relacionarse, participar en actividades y mantener contacto con otras personas durante el día.

"El peor castigo que pueda tener una persona es que lo lleven a la Base Naval. Ahí te vuelves loco. Tienen una celda para una sola persona, no hablas con nadie. Es un manicomio total. El maltrato psicológico ahí va a ser muy fuerte", indicó.

En su publicación, Oropeza también sostuvo que el aislamiento sería una de las principales características de la Base Naval. Según contó, los internos permanecen solos en sus celdas y tienen pocas posibilidades de conversar con otras personas, una situación distinta a otros establecimientos penitenciarios.

El exreo añadió que, en otros penales, existen actividades y situaciones que permiten mayor interacción entre los internos. Mencionó partidos, juegos y conflictos cotidianos como parte de esa convivencia, mientras que en la Base Naval, según su declaración, el contacto interpersonal sería mucho más limitado.

Jhonsson Pulpo permanece bajo prisión preventiva

Jhonsson Pulpo fue trasladado a la Base Naval del Callao tras su captura en Bolivia. El investigado afronta 36 meses de prisión preventiva por una investigación relacionada con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y otros hechos recientes ocurridos en Trujillo.

La investigación comprende el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. La medida de prisión preventiva fue dictada mientras las autoridades continúan con las diligencias, por lo que la situación procesal de Cruz Torres permanece vinculada al avance de investigaciones.

Gerald Oropeza, quien fue condenado por conspiración para el tráfico ilícito de drogas, recordó su paso por penales de máxima seguridad como Ancón, Challapalca y Yanamayo. Desde esa experiencia, explicó públicamente cómo percibe el aislamiento de la Base Naval y sus condiciones para los internos.

El pronunciamiento de Oropeza se difundió mediante su cuenta de TikTok, donde respondió a comentarios sobre la permanencia de Jhonsson Pulpo en la Base Naval. Asimismo, las condiciones de aislamiento y a la experiencia que tuvo en prisión.