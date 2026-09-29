Fuerza Popular presenta moción de censura contra la presidenta de la Comisión de Constitución por dilatar debate de facultades legislativas

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los diputados de la bancada de Fuerza Popular, Jaime Abensur, Pier Figari, Arturo Alegría y Marco Pacheco, presentaron este martes 29 de septiembre una moción de censura contra la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), por dilatar el pedido de facultades legislativas.

Es importa señalar que, el texto acusatorio fue anunciado al inicio de la sesión del grupo de trabajo parlamentario, pasada las 3:00 p. m., como parte del inciso e) del artículo 99 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Moción de censura.

Acusan "falta de transparencia" a la presidenta de la Comisión de Constitución

De acuerdo con lo expuesto por el diputado Jaime Abensur, se acusa la figura de "falta de transparencia" por parte de su colega de Juntos por el Perú, basándose en la realización de la audiencia publica del 22 de septiembre, la cual recibió opiniones de organizaciones sociales y de derechos humanos sobre el pedido de facultades legislativas y que según indicó, no fueron invitados como miembros de la Comisión.

La jornada se desarrolló en tres bloques, donde se abordaron temas en materia de indígena y ambiental, derechos humanos y seguridad ciudadana, y laboral.

Cada sección tuvo panelistas especializados en los temas abordados. Por ejemplo, estuvo presente la asesora técnica de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la directora el Movimiento Manuela Ramos, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quienes expresaron su rechazo a darle facultades al Ejecutivo.

Los otros dos puntos que ponen en tela de juicio la gestión de Avendaño Vilca son: la convocatoria a destiempo para los debates del 29 y 30 de septiembre, donde se van a abordar las materias solicitadas por el Gobierno; así como, la difusión del predictamen de la Comisión que propondría enviar al archivo el texto del Ejecutivo que fuera presentado el pasado 28 de agosto.

Tras la presentación de las posturas de cada uno de los integrantes de la Comisión, finalmente la presidenta del grupo de trabajo parlamentario decidió no admitir la moción formulada en su contra.

¿Qué materias abordará la Comisión?

Luego de superarse el punto en cuestión, la Comisión de Constitución inició el debate de los dictámenes de un paquete de materias correspondientes al pedido de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, las cuales son las siguientes:

Materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria.

Materia de micro y pequeñas empresas.

Materia laboral y promoción del empleo.

Materia de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

Del mismo modo, para la sesión del miércoles 30 de septiembre, programada para las 9:00 a. m. en la Sala Grau, se pondrá sobre la mesa las siguientes materias formuladas por la administración de Keiko Fujimori Higuchi.

Materia de desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

Materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales.

Materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil.

Materia de vivienda y saneamiento.

La Comisión de Constitución debatirá las primeras materias del Gobierno, en un clima donde el texto de fondo podría ser archivado, mientras el Ejecutivo plantea su deliberación para atender las principales demandas que aquejan los peruanos.