Carlos Bruce advierte sobre deudas de la MML durante gestión de López Aliaga: "El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, advirtió sobre la situación financiera que, según sostuvo, afronta la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión de Rafael López Aliaga.

En diálogo con Exitosa, afirmó que la comuna mantiene una deuda de S/5 mil millones y alertó que los procesos arbitrales podrían incrementar las obligaciones que deberá asumir la próxima administración.

"Y a eso súmale la situación financiera del municipio. 5 mil millones de deuda...Todavía no han definido la reparación para las empresas, que esos pueden llegar a ser miles de millones de dólares. El municipio de Lima se puede convertir en el Petro Perú 2 del estado", declaró.

La preocupación por el endeudamiento de la comuna también ha sido señalada por el Consejo Fiscal. En julio de 2026, el organismo sostuvo que la deuda asumida por la MML compromete una parte importante de los recursos de las siguientes administraciones y reduce el espacio fiscal disponible para la provisión de servicios públicos.

Tras culminar su programa de emisión de bonos, el saldo de deuda total de la comuna equivalía a 3,5 veces el límite prudencial establecido para otros gobiernos subnacionales.

Bruce cuestiona arbitrajes y contratos

Durante la entrevista, Bruce sostuvo que el problema financiero no estaría limitado a la deuda contraída para ejecutar obras, sino que también debería considerarse el impacto de los procesos arbitrales y los eventuales pagos a empresas.

"100 millones de soles creo que le han pagado a ese estudio de abogados. Y fíjate, Petro Perú, el día de mañana el forado es tan grande. Y dice, ya sabes qué, cerramos Petro Perú, importaremos gasolina. Es una forma de vivir. ¿Pero qué hace con el municipio de Lima? No lo puede cerrar. ¿Qué hace con ese forado? Y ese forado tiene nombre propio, fue Rafael López Aliaga", afirmó.

El candidato atribuyó además responsabilidad al actual alcalde por las decisiones relacionadas con el endeudamiento y los contratos municipales.

"¿Quién concertó esa deuda? ¿Quién legalmente le quitó el contrato a estas empresas? Que yo no creo que sean unos santos, pero hay que respetar la ley. Eso tiene nombre propio. Fue Rafael López Aliaga. Él va a tener que ser responsable y asumir su responsabilidad por la situación del municipio de Lima.", manifestó

🔴🔵#EligeBien2026 ✅ | En diálogo con Exitosa, Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, advirtió sobre el nivel de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Rafael López Aliaga. Según sostuvo, la situación podría... pic.twitter.com/C5pY5U0Tt7 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Crítica a ejecución de obras

Bruce cuestionó también la priorización de determinadas obras y planteó que algunas decisiones podrían haber respondido a intereses electorales, según su interpretación de la gestión municipal.

"Porque tienes que pagar la deuda que se adquirió para hacer obras. Yo decía esto, cuando el candidato Porky se come al alcalde López Alea nos fregamos todos. Porque te endeudas y te pones a hacer obras no pensando en las necesidades de la ciudad, sino en el interés electoral. Demostrar que estás haciendo cosas para ganar votos. Y así, las obras se hacen, no se hacen, si tienen expediente técnico."

El Consejo Fiscal también ha señalado que una proporción importante de los ingresos futuros de la MML está comprometida para el servicio de la deuda. Además, el organismo ha advertido que las obligaciones derivadas de laudos y sentencias constituyen un riesgo para distintas municipalidades.

Carlos Bruce colocó el endeudamiento de Lima y los arbitrajes como uno de los principales cuestionamientos a la actual gestión municipal.

Mientras el candidato sostiene que estas obligaciones podrían limitar los recursos de futuras administraciones, los datos oficiales del Consejo Fiscal confirman la existencia de un elevado nivel de endeudamiento de la comuna y compromisos sobre sus ingresos futuros.