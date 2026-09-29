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Operativo en criadero clandestino

Rescatan a casi 50 animales de un criadero clandestino en San Juan de Miraflores

Fiscalía investiga el maltrato a perros con evidentes signos de cirugías irregulares destinadas a acelerar la reproducción y comercialización.

Intervienen recinto clandestino
Intervienen recinto clandestino Composición Exitosa

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/09/2026

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Un operativo ejecutado en San Juan de Miraflores permitió el rescate de casi 50 animales que permanecían encerrados. La intervención ocurrió en un criadero clandestino situado exactamente en el jirón Santiago Rodríguez 954, correspondiente a la zona D, tras recibir una denuncia que alertó a las autoridades.

La alcaldesa del distrito, Delia Castro Pichihua, detalló mediante declaraciones para TV Perú que las áreas de Salud y Fiscalización participaron junto con la Policía Nacional del Perú.

Producto de esta acción conjunta, dos personas resultaron detenidas en flagrancia por su presunta vinculación con los actos de crueldad y comercialización ilegal.

Malas condiciones de salud 

Los animales rescatados exhibían un notorio sobrepeso, crecimiento excesivo de uñas y cicatrices quirúrgicas recientes. El personal que asistió encontró que estas operaciones buscaban impedir que los animales ladran.

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Además, hallaron que otras operaciones consistían en adelantar los partos de las hembras para agilizar el ritmo reproductivo. No obstante, se evidenció que varios padecieron un severo golpe de calor climático.

El equipo de la veterinaria municipal brindó un diagnóstico preocupante. 

"La mayoría están desnutridos, tienen problemas de piel, las uñas muy crecidas o con hongos e infecciones en los ojos", indicaron los especialistas tras analizar a la totalidad de la población canina afectada.

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Dentro del grupo de rescate destacaron múltiples crías de bulldog y se confirmó que dos cachorros en estado grave necesitaron atención médica inmediata. Los veterinarios mencionan que algunas hembras reproductoras fueron obligadas a parir hasta en cinco oportunidades, sufriendo un desgaste físico extremo.

Ministerio Público inició investigación

El MP asumió las indagaciones mediante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores. 

El fiscal provincial Juan Luis Astorayme Salvatierra dirige las investigaciones tras el hallazgo de un total de 47 animales, entre los cuales figuran diferentes variantes de bulldog, perros criollos y un gallo.

Se detalló la presencia de 25 ejemplares bulldog francés, nueve de tipo bulldog inglés, ocho criollos, cinco cachorros francés, un perro salchicha y un gallo. 

Todos los rescatados fueron trasladados de urgencia hacia la veterinaria municipal.

Las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de los ciudadanos Félix SoncoDarlys Vanegas, quienes fueron derivados a la comisaría local. Con esta reciente intervención, la municipalidad alcanzó una cifra de 590 animales rescatados durante la gestión pública.

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