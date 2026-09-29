Facultades legislativas: Comisión de Constitución sesiona hoy, 29 de septiembre, para debatir las primeras materias enviadas por el Ejecutivo

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesionará desde las 3:00 p. m. de este martes 29 de septiembre para sustentar los dictámenes de un paquete de materias correspondientes al pedido de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

El debate del grupo de trabajo parlamentario que preside la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) se genera en medio de un contexto de incertidumbre entre el Congreso y el Gobierno, luego de que la Comisión tenga a la mano el predictamen que propone enviar al archivo el pedido del Ejecutivo.

¿Qué materias empezará a abordar la Comisión?

Según la nota de prensa difundida por la Comisión de Constitución, ayer, lunes 28 de septiembre, se pondrá debate las siguientes materias que fueron presentadas por el Gobierno el pasado 28 de agosto:

Materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria.

Materia de micro y pequeñas empresas.

Materia laboral y promoción del empleo.

Materia de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

Del mismo modo, para la sesión del miércoles 30 de septiembre, programada para las 9:00 a. m. en la Sala Grau, se pondrá sobre la mesa las siguientes materias formuladas por la administración de Keiko Fujimori Higuchi.

Materia de desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

Materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales.

Materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil.

Materia de vivienda y saneamiento.

Gobierno se pronuncia tras revelarse predictamen que no aprobaría su pedido de facultades legislativas

Luego de que la Comisión de Constitución revelara en su predictamen que no aprobaría el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el titular del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), exhortó a los diputados a no votar en favor del archivo del texto.

"Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo. Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad. Rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país", escribió en "X".

Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo.



Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad.... — Miki Torres (@mikitorresfp) September 28, 2026

La propia presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el tema en cuestión, durante la firma del decreto supremo que aprobó el sueldo mínimo, a partir del 1 de octubre.

"Este consenso que se ha logrado es un ejemplo y una señal, como dice el premier. Esperamos que el Poder Legislativo, acá hay algunos representantes, pueda también tomarnos en cuenta y que ese consenso se logre para aprobar el pedido de facultades", señaló.

La Comisión de Constitución debatirá las primeras materias del Gobierno, en un clima donde el texto de fondo podría ser archivado, mientras el Ejecutivo plantea su deliberación para atender las principales demandas que aquejan los peruanos.