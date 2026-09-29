Facultades Legislativas permitirían a las FF. AA. y PNP reforzar el control fronterizo, señala Keiko Fujimori

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Chincha, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo permitirían fortalecer las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas fronterizas. Según afirmó, estas medidas contribuirían a reforzar el control en las fronteras y enfrentar la criminalidad.

Cooperación internacional y lucha contra bandas transnacionales

La jefa de Estado destacó que el Gobierno ha venido articulando esfuerzos con organismos internacionales para mejorar el rastreo e inteligencia operativa frente al crimen organizado. Asimismo, enfatizó que la delincuencia actual opera a nivel regional, por lo que requiere un abordaje estratégico conjunto.

"Los cambios están viniendo. Nos hemos incorporado al Escudo de las Américas (...) la delincuencia no respeta fronteras", señaló la mandataria.

En esa línea, la presidenta resaltó los recientes operativos que permitieron la detención de peligrosos cabecillas internacionales mediante el intercambio de información estratégica. Estos avances, según detalló, demuestran la efectividad del trabajo coordinado entre la Policía Nacional e instituciones aliadas del exterior.

"Estamos recibiendo información muy importante del FBI. Por lo tanto, hoy ustedes ven que hay capturas. No solamente delincuentes peruanos sino bandas criminales internacionales así como hemos capturado al 'Pulpo' en Bolivia", indicó la jefa de Estado.

Además, la gobernante sostuvo que el despliegue de inteligencia en zonas limítrofes resultará determinante para cortar las rutas del crimen transnacional y evitar el ingreso impune de delincuentes al territorio peruano.

Integración de las Fuerzas Armadas y resguardo de la soberanía

Para complementar las tareas de seguridad en las líneas de frontera, el Ejecutivo busca establecer el marco legal que faculte la intervención directa y conjunta de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. La medida apunta a fortalecer la presencia del Estado en los puntos más vulnerables del país.

"Vamos a necesitar del pedido de facultades para poder incorporar a nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. El pedido de facultades será importante para fortalecer la decisión política que tiene este Gobierno", señaló la mandataria.

En ese contexto, la gobernante remarcó que contar con la aprobación del Parlamento resulta un paso clave para consolidar las estrategias de seguridad nacional trazadas para los próximos meses.

De igual forma, la jefa de Estado precisó que la integración de ambas instituciones permitirá desplegar una mayor capacidad operativa, garantizando un patrullaje riguroso en las fronteras para proteger la tranquilidad de la ciudadanía.

En ese sentido, Keiko Fujimori reafirmó la importancia de que el Congreso apruebe la delegación de facultades para dotar a las fuerzas del orden de los mecanismos necesarios en la lucha contra la delincuencia y el control de las fronteras.