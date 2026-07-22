Familiares de víctimas en protestas realizarán marcha este 28 de julio, durante la toma de mando de Keiko: "En rechazo a un gobierno dictador"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los familiares de las víctimas de las protestas ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte anunciaron que realizarán una movilización los días 27 y 28 de julio para exigir justicia por las muertes y lesiones registradas durante las manifestaciones. Así lo informó en diálogo con Exitosa Milagros Samillán, representante de las víctimas, quien señaló que la jornada principal coincidirá con la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Marcha es convocada para el 27 y 28 de julio

Según explicó, la marcha busca expresar el rechazo de los deudos al próximo gobierno de Keiko Fujimori y reiterar su demanda para que se aclaren los hechos suscitados durante las protestas. Samillán cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, los procesos judiciales no registren avances significativos.

"¿Cómo podemos hablar de reconciliación si se siguen promulgando leyes que están en contra del pueblo, en contra de las víctimas que seguimos clamando justicia con todas las evidencias que hay, con todos los videos y los testigos que tenemos?", manifestó. Asimismo, criticó que se nombren fiscales que, según sostuvo, terminan "encubriéndose entre ellos", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Milagros Samillán, representante de las víctimas de las protestas del gobierno de Dina Boluarte, informó que los familiares de las víctimas realizarán una marcha el próximo 28 de julio. Según indicó, la movilización coincidirá con... pic.twitter.com/WbGzyosN6M — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

La representante indicó que las familias no buscan generar enfrentamientos durante las movilizaciones, sino obtener respuestas concretas del Estado. Además, mientras no se deroguen las normas que consideran perjudiciales para las investigaciones, no es posible hablar de reconciliación en las regiones donde ocurrieron las muertes

"Nosotros no queremos enfrentamientos, nosotros queremos hechos reales, no queremos migajas, queremos un Estado y un gobierno que actúe como tal, que dé la justicia que se está clamando", afirmó.

Samillán también informó que las víctimas han sido incorporadas a una fiscalía común que atiende casos de derechos humanos y terrorismo. En ese sentido, señaló que se encuentran a la espera de una reunión con el fiscal Tomás Gálvez para recibir una actualización sobre el estado de las investigaciones y conocer cómo avanzan los procesos.

"Nosotros vamos a hacer una movilización como hemos hecho siempre llevando nuestras fotografías y nuestra voz, nosotros no venimos con violencia, los que actúan con violencia es el Estado que pone a los policías a reprimirnos, cualquier cosa que nos pasará la culpa será de la señora Keiko Fujimori"

Finalmente, confirmó que la movilización se desarrollará de manera pacífica y que los participantes marcharán portando fotografías de sus familiares fallecidos. Asimismo, sostuvo que, si durante las protestas se produjera algún incidente por una eventual intervención policial, responsabilizarán políticamente a la futura presidenta, Keiko Fujimori.