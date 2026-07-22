Rosalía se disculpa con hinchas argentinos tras celebrar triunfo de España: "Mala mía"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La celebración de Rosalía por el triunfo de España en el Mundial 2026 no cayó nada bien entre los hinchas argentinos. Lo que parecía un simple repost terminó desatando pedidos de boicot, reclamos por sus próximos conciertos y una rápida disculpa de la artista española.

Rosalía y su polémica celebración

Todo comenzó un día después de la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, donde España se consagró campeona tras derrotar a Argentina. Mientras los hinchas de 'La Roja' continuaban celebrando, del otro lado todavía se procesaba la caída de la Albiceleste.

En medio de ese ambiente apareció Mia Khalifa, quien publicó en TikTok un video grabado desde el balcón del lugar donde se hospedaba. En las imágenes simulaba cantar un fragmento de "La perla", canción de Rosalía, acompañado de una frase con bastante picante.

Khalifa aseguró que así "suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en una clara referencia al resultado de la final. Hasta ahí, el comentario ya había generado algunas reacciones, pero la verdadera tormenta llegó cuando Rosalía decidió compartir el video en sus propias redes sociales.

El gesto fue interpretado por muchos argentinos como una provocación directa. Además, en el audio se escuchaba el fragmento: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Como era de esperarse, las redes ardieron. Hinchas argentinos llenaron las publicaciones de Rosalía con mensajes de rechazo y algunos incluso pidieron boicotear los conciertos que la española tiene programados para agosto en el Movistar Arena. Otros fueron más allá y solicitaron el reembolso de sus entradas.

Rosalía pide perdón a argentinos

Al notar la magnitud de la polémica, Rosalía eliminó el video compartido y publicó una historia en Instagram para aclarar lo sucedido. Según explicó, decidió repostearlo únicamente porque sonaba su canción y no se detuvo a leer el mensaje que acompañaba las imágenes.

"Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante, junto a emojis que reflejaban tristeza y arrepentimiento.

Minutos después, la artista difundió una segunda historia con un corazón rojo y un mensaje dirigido especialmente al público argentino: "solo tengo amor x Argentina".

Finalmente, Rosalía se disculpó con los hinchas argentinos y aseguró que no tuvo intención de burlarse tras celebrar el triunfo de España. Aunque borró la publicación y expresó su cariño por Argentina, el episodio dejó una fuerte polémica en redes sociales y puso bajo la lupa sus próximos conciertos en el país.