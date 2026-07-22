¡No se quedó callado! Roberto Martínez responde tras las declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su infidelidad

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que la conductora de televisión, Gisela Valcárcel comience a hacer diversas presentaciones de su libro en medios de comunicación, se ha referido a pasajes de su vida que han impactado a todos, uno de ellos es su separación de Roberto Martínez, vínculo matrimonial que terminó por una infidelidad por parte del exfutbolista a lo que el responde.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre la infidelidad de Roberto Martínez?

Al presentar su libro a los medios, la popular 'Señito', Gisela Valcárcel relató uno de los momentos más impactantes de su vida en el que Roberto Martínez, su esposo de la época le fuera infiel con la modelo Viviana Rivasplata. En ese sentido, contó cómo le afectó este momento al punto de dejarla "tumbada" por la tristeza que atravesaba.

"Vi varias cosas después porque iba por la calle y veía un titular, los titulares eran de la vida linda que él tenía en ese momento. Hacia 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después había una foto con otra persona y él estaba feliz y yo estaba tumbada y no quiero que les pase, pero si les pasó, allí no hay buenos deseos porque estas muy triste", afirmó la conductora de televisión.

Al narrar los hecho, la conductora de televisión se vió notablemente afectada llorando al recordar este momento complicado en su vida al ver la cantidad de información de su exesposo con su pareja en aquel momento.

"Es como que te has desmayado, pero ni siquiera has perdido la conciencia, simplemente estas en el suelo y desde allí tu mente multiplica todo y tus emociones se multiplican", expresó Gisela Valcárcel

Roberto Martínez responde a las declaraciones de Gisela Valcárcel

En el contexto de las declaraciones brindadas por Gisela, el exfutbolista fue consultado por ellas, a lo que respondió no estar enterado de lo ocurrido, afirmando que se encuentra en otra etapa de su vida, dejando claro que no piensa en aquello que paso hace años luego de contraer matrimonio con la popular 'Señito'.

"Ah, no sabía ni vi nada. Por mi lado, todo está ok (con Gisela). Yo ya estoy en otra", declaró Roberto Martínez para Trome.

Tras años de este polémico divorcio, la conductora de televisión Gisela Valcárcel volvió a capturar los titulares al brindar mayores detalles de este episodio en su vida que le causó tanto dolor por la infidelidad de su entonces esposo, Roberto Martínez.