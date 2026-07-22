Selección peruana: Esta es la nueva posición que obtuvo en el ranking FIFA tras disputarse el Mundial 2026

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 llegó a su fin con la consagración de España como la nueva campeona del mundo tras derrotar por la mínima a Argentina. Tras ello, la FIFA ha dado a conocer la nueva actualización de su ranking en el que la selección peruana, pese a no participar del torneo obtuvo una novedad positiva en su posición.

¿Cuál es la nueva posición de Perú según el ranking FIFA?

El equipo dirigido por Mano Menezes logró escalar dos posiciones y alcanzó el puesto 50 del listado. Ello, luego de los amistosos disputados en junio ante Haití, en el que logró una victoria por 2-1 y una derrota por 3-1 frente al combinado español.

Cabe señalar que, esto no ocurrió por el triunfo ante el conjunto centroamericano sino porque algunas selecciones que estaban por encima de la Blanquirroja fueron cediendo sus lugares al no poder conseguir los puntos necesarios para mantenerse con vida en la justa mundialista.

La nueva ubicación del combinado patrio que publicó el ente rector del fútbol mundial presidido por Gianni Infantino es la mejor que ha tenido hasta el momento en el presente año porque vale recordar que en enero se localizó en la posición 53.

Sin embargo, a diferencia de julio de 2025, la Bicolor se encuentra lejos del puesto 42 que ocupaba en aquella fecha. Un dato que no es menor es que la institución confirmó que no existirá alguna actualización en la nómina hasta octubre.

Este es el top 10 del ranking FIFA

Este es el top 10 del ranking FIFA

En esta primera actualización del ranking de la FIFA tras la final del Mundial celebrado en Norteamérica se presentó un listado que ha dejado importantes movimientos entre las principales selecciones del planeta.

En tal sentido, tras consagrarse campeona del mundo, España fue la gran beneficiada al ocupar el primer lugar luego de derrotar 1-0 a Argentina en el cierre de la competición disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por su parte, la Albiceleste, que fue campeona en Qatar 2022, fue desplazada al segundo lugar.

Continúan Francia, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos e ingresó la selección de México quien terminó arrebatándole el lugar a Alemania. En tanto, por parte de Conmebol, Colombia está en el puesto 11, Uruguay en el 20, Ecuador descendió al 25, Paraguay subió 7 posiciones y figura en la posición 34, Venezuela en el 47, Chile en el 49 y Bolivia en el 77.

Tras llegar el epílogo de la Copa del Mundo 2026 y pese a no haber participado de este torneo, la selección peruana escaló posiciones y se ubicó en el puesto 50 en el nuevo ranking FIFA que publicó recientemente el ente rector del fútbol mundial, el cual está liderado por España tras levantar el título de la justa.