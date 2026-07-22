Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos: Defensoría del Pueblo exige atención inmediata para familiares tras tragedia

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse el fallecimiento de diez integrantes de una misma familia, entre ellos cinco menores de edad, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que manifestó sus condolencias y anunció el despliegue de personal para supervisar que los familiares de las víctimas reciban la atención necesaria durante la emergencia.

A través de sus redes sociales, la entidad informó que representantes de la institución ya se encuentran en la zona realizando labores de supervisión para verificar que las autoridades competentes brinden apoyo oportuno a los deudos, quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles tras el incendio.

El caso es investigado por las autoridades luego de que familiares de las víctimas señalaran que el siniestro habría sido provocado como consecuencia de un presunto caso de extorsión. No obstante, la Policía Nacional indicó que las causas del incendio aún son materia de investigación.

Defensoría supervisa atención a familiares

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y lamentó la magnitud de la tragedia registrada en La Victoria.

"La Defensoría del Pueblo expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las diez personas que perdieron la vida, entre ellas cinco niños y adolescentes, en el trágico incendio ocurrido en una vivienda del distrito de La Victoria."

Asimismo, informó que personal de la institución ya realiza acciones de supervisión para garantizar que las entidades responsables cumplan con brindar asistencia integral a los afectados.

"La institución ya se encuentra en la zona supervisando que las entidades competentes brinden atención oportuna a los familiares de las víctimas y atiendan sus necesidades más urgentes, garantizando el acompañamiento y la asistencia que requieren en estos momentos de profundo dolor."

Con estas acciones, la Defensoría busca verificar que los deudos reciban apoyo psicológico, orientación y la asistencia necesaria durante el desarrollo de las diligencias posteriores a la tragedia.

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Exhortan a esclarecer el incendio con rapidez

En el mismo comunicado, la institución hizo un llamado a las autoridades para que las investigaciones avancen con celeridad y se garantice una respuesta integral a las familias afectadas.

"Asimismo, exhortamos a las autoridades a actuar con celeridad, en el marco de sus competencias, para asegurar una atención integral a los deudos y el pronto esclarecimiento de los hechos."

Mientras continúan las labores de investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán determinar el origen del incendio y establecer si existió participación de terceros, luego de que familiares de las víctimas afirmaran que el hecho estaría relacionado con amenazas extorsivas. Hasta el momento, las diligencias continúan en la vivienda siniestrada y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.