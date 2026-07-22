Lionel Messi hace historia otra vez: IFFHS lo elige como Mejor Jugador del Mundial 2026

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi la volvió a romper. Aunque Rodri se llevó el Balón de Oro de la FIFA, la IFFHS reconoció al '10' como el Mejor Jugador del Mundial 2026 por sus números picantes y el peso que metió para llevar a la Albiceleste a la final.

¿Messi es el Mejor Jugador del Mundial 2026?

Parece que los años no le pesan a Messi. El '10' volvió a romperla en una Copa del Mundo y, esta vez, ganó un premio que confirma que su magia sigue intacta. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), lo nombró como el Mejor Jugador del Mundial 2026.

OTRO RECONOCIMIENTO PARA LIONEL MESSI 🇦🇷⚽



La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) eligió al capitán argentino como el mejor jugador del #MundialEnDSPORTS, tras otra actuación inolvidable con la Albiceleste.



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Esta decisión no salió por ser popular ni por el peso que tiene su nombre. Según el organismo, el premio se dio tras revisar con números el nivel de todos los jugadores del torneo.

La metodología empleada por la IFFHS considera las calificaciones obtenidas en cada encuentro, la participación en goles y asistencias, la regularidad y la importancia de las actuaciones durante las rondas eliminatorias. Es decir, cada movimiento dentro del campo terminó contando.

"La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol ha honrado la excelencia en el fútbol mundial desde 1991, y este reconocimiento se erige como un testimonio de ese compromiso perdurable: registrar, medir y celebrar lo mejor que el fútbol produce", señaló la entidad.

Y, viendo los números del argentino, la elección no resulta tan sorprendente. Messi disputó los siete partidos de Argentina en el Mundial, acumuló 626 minutos y terminó el campeonato con ocho goles y cuatro asistencias. En total, intervino directamente en 12 anotaciones de la Albiceleste.

Messi dominó las estadísticas, según la IFFHS

Un detalle que dejó sorprendidos a los de la IFFHS fue la constancia que mostró Lionel Messi en toda la competencia. El '10' se mandó una nota promedio de 8.33 por partido, manteniendo un ritmo elevado desde los grupos hasta el partidazo por el título.

Además, el sistema de evaluación otorgó mayor valor a los partidos de eliminación directa, debido a que son encuentros en los que aumenta la presión y cualquier error puede significar la despedida del torneo.

Precisamente en esa etapa, Messi volvió a ponerse el equipo al hombro. Sus goles, asistencias y apariciones decisivas resultaron fundamentales para que Argentina continuara avanzando y alcanzara nuevamente la final de una Copa del Mundo.

Luego de procesar toda la información, la IFFHS determinó que ningún otro futbolista consiguió superar el índice de rendimiento del capitán argentino. Por ese motivo, lo colocó por encima del resto de las figuras del certamen y le entregó su máximo reconocimiento individual.

La elección generó especial atención debido a que Rodri Hernández recibió el Balón de Oro de la FIFA, premio destinado al jugador más destacado del torneo, después de convertirse en una de las principales piezas de la selección española campeona.

Así, la IFFHS eligió a Lionel Messi como el Mejor Jugador del Mundial 2026. Sus ocho goles, cuatro asistencias y actuaciones determinantes con Argentina le permitieron alcanzar el índice de rendimiento más elevado del campeonato.