Suheyn Cipriani se muda al malecón de Miraflores con ayuda de su novio y lo halaga: "Mi príncipe azul"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. La modelo dejó su departamento de La Cruceta, en Surco, y se mudó con sus dos hijos a un moderno inmueble frente al mar, en una exclusiva zona del malecón de Miraflores. Además, reconoció que este importante cambio fue posible con el apoyo de su actual pareja.

La propia Suheyn contó que recibió las llaves de su nuevo hogar y comenzó a trasladar sus pertenencias. Entre ellas se encuentra un set de cocina que conserva desde sus inicios y al que tiene especial cariño ya que fue un regalo del equipo de 'Magaly TV, la firme' cuando ella apenas estaba empezando a rehacer su vida. Ahora, ese recuerdo formará parte de su nueva vivienda, donde espera construir momentos junto a sus pequeños.

"Voy a trasladar mi set hermoso, que fue mi primer set, al nuevo departamento", dijo muy emocionada.

El nuevo departamento representa también un cambio en cuanto a comodidad. El inmueble cuenta con piscina, gimnasio y áreas comunes, además de una ubicación privilegiada frente al mar. De esta manera, la modelo dejó atrás su anterior residencia para comenzar una etapa en un espacio que, según mostró, le genera entusiasmo y satisfacción.

Suheyn agradece a su novio y grita su amor por él

En medio de esta mudanza, Luis Felipe Zapata tuvo un papel importante. Suheyn reconoció que su novio la ayudó con el traslado de sus cosas y estuvo presente durante este proceso. Sin embargo, ambos mantienen viviendas separadas, pues ella prefiere conservar un espacio propio para sus hijos, mientras su pareja vive muy cerca.

Asimismo, la modelo se mostró especialmente ilusionada con su relación. Aunque solo llevan dos meses juntos, aseguró que atraviesan un momento sentimental mucho más estable que sus experiencias anteriores. Para Cipriani, la tranquilidad y seguridad que encuentra en Zapata han hecho que este romance se sienta diferente desde el inicio.

"Mi novio es lo más green flag que existe en este mundo, chicos (...) La racha de ampay finalizó. Encontré a mi príncipe azul. Son los dos meses de la relación más estable que he tenido en mis 30 años de vida", explicó.

Por esa razón, Suheyn considera que su pareja se ha convertido en una figura muy especial para ella y hasta lo ve como su príncipe. Después de una etapa marcada por ampays y situaciones sentimentales expuestas públicamente, la modelo siente que finalmente encontró una relación que le brinda estabilidad y felicidad. Ahora, junto a sus hijos, disfruta de un nuevo hogar y de un amor que vive con ilusión.