Darinka revela que su nueva pareja es la figura paterna para su hija con Farfán: "Él está todo el tiempo"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez llegó hasta el set de 'Magaly TV, la firme' para contar detalles de su pedida de mano en Chile y mostrar su anillo de compromiso ante todo el público, ya que próximamente pasará a la fila de las casadas. En medio de ello, reveló que su nueva pareja y padre de su última hija lleva una cercana relación con su primera hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

Darinka formó su familia ideal

Durante su conversación con Magaly, la influencer aseguró que su pareja tiene muy claro que su hija es su prioridad y siempre ha tenido claro que debe estar involucrada en todos los momentos importantes de su vida. Por ello, la pequeña fue testigo de la pedida de mano en la nieve, durante su más reciente viaje al extranjero.

Enseguida, aseguró que su ahora prometido, Sebastián González, le ha demostrado con hechos que realmente la ama y que ama tanto a su primera hija como a la hija que decidieron tener juntos. "Gracias a Dios, nos va muy bien. Me ayuda muchísimo con mi última hija y también se está portando como un papá con mi primera hija", explicó.

Ramírez también comentó que Sebastián no hace ninguna diferencia entre sus hijas, incluso llegando a realizar más actividades con su hija mayor, ya que es más grande y puede disfrutar juntos de más experiencias. En ese momento, Magaly le preguntó si Sebastián ha tomado el rol de figura paterna con su primera hija y Darinka lo confirmó.

"En realidad, mi hija sabe quién es su padre porque lo conoce, pero quien está ahí todo el tiempo y en el día a día es él (Sebastián), obviamente. Nos ha llevado de viaje y todo", comentó.

Finalmente, la influencer aseguró que tenía una ligera sospecha de que su novio le iba a pedir la mano próximamente, ya que le había comentado su idea. Sin embargo, no esperaba que ocurriera en su más reciente viaje. Aun así, se mostró muy feliz de ser una mujer comprometida y, aunque todavía no tienen fecha para la boda, dijo que planean esperar un tiempo para que su bebé crezca y pueda participar en la ceremonia.

Es así que, Darinka Ramírez atraviesa una nueva etapa sentimental tras aceptar la propuesta de matrimonio de Sebastián González. La influencer destacó el vínculo que su prometido mantiene con sus dos hijas y aseguró que ambas reciben el mismo cariño. Aunque todavía no tienen fecha para la boda, esperan que su bebé crezca para que pueda participar de la ceremonia.