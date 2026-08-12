Paloma Fiuza confiesa que tiene nuevo galán tras rumores de romance con Mario Hart: ¿de quién se trata?

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paloma Fiuza volvió a sonreír por amor. La brasileña confirmó que atraviesa una nueva etapa sentimental y que hay una persona especial en su vida, aunque por ahora prefiere mantener algunos detalles bajo reserva y descartó que se trate de Mario Hart. La integrante de Axé aseguró que se encuentra feliz y disfrutando este momento, lejos de la exposición mediática.

Durante una conversación con un programa de espectáculos del mediodía, la bailarina se mostró bastante entusiasmada al hablar sobre su presente. Si bien evitó profundizar en su vida privada, dejó claro que su corazón está ocupado y que se encuentra viviendo una etapa especial. Además, agradeció las muestras de cariño que ha recibido de sus seguidores.

Esta noticia cobra especial relevancia debido a los rumores que meses atrás vincularon a Paloma con Mario Hart. Las especulaciones surgieron en medio de la separación del piloto y Korina Rivadeneira, situación que generó comentarios sobre una posible cercanía entre Fiuza y el también exintegrante de realities, aunque finalmente esto fue descartado ya que Hart se encuentra soltero.

¿Quién es el nuevo galán de Paloma Fiuza?

El nuevo romance de Paloma apunta hacia otro lado, distinto al de los chicos reality. La brasileña estaría compartiendo esta etapa con Santi Laumann, un coach corporativo y fitness de nacionalidad argentina. Ambos despertaron la atención de sus seguidores luego de que la bailarina publicara una fotografía junto a él, donde se evidenció la cercanía y complicidad que existe entre ambos.

La imagen mostró a Laumann junto a Paloma en una escena romántica, mientras ambos intercambiaban una mirada afectuosa. El argentino también llamó la atención por su apariencia física, pues algunos usuarios encontraron similitudes con Tomi Narbondo, expareja de la brasileña. Pese a la curiosidad generada, Fiuza ha optado por avanzar con cautela.

Por ahora, Paloma combina su nueva felicidad sentimental con una intensa agenda laboral. La artista explicó que se encuentra trabajando entre Perú y Chile, principalmente en presentaciones y eventos relacionados con el Axé. Así, mientras continúa enfocada en sus proyectos profesionales, disfruta de una relación que parece devolverle la ilusión y una sonrisa.

Es así que, Paloma Fiuza atraviesa una nueva etapa sentimental y confirmó que está feliz junto a una persona especial. Aunque mantiene su romance con discreción, la brasileña dejó entrever que disfruta este momento. Mientras despierta curiosidad por su nuevo galán, también continúa enfocada en sus proyectos laborales y presentaciones de Axé.