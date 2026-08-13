¡Terrible! Extorsionadores atacan a balazos una mototaxi en Comas y dejan una persona herida

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque extorsivo generó momentos de pánico en Comas. Una mototaxi fue atacada a balazos en inmediaciones de la avenida Víctor Andrés Belaunde, cerca del cruce con la avenida Universitaria. El conductor resultó herido y el hecho volvió a poner en evidencia las amenazas que enfrenta el gremio de transportistas.

El ataque ocurrió cuando el conductor se desplazaba por la zona y fue sorprendido por los disparos. Al sentir las detonaciones, descendió rápidamente de la unidad y se arrojó al pavimento para pedir auxilio. Personal de rescate de Comas llegó hasta el lugar y le brindó atención antes de trasladarlo a una clínica local.

Asociación de mototaxis vive extorsionada

En la escena, agentes de la Policía Nacional hallaron siete casquillos de bala regados sobre la pista. Además, la mototaxi quedó abandonada en el lugar con varios impactos de proyectil en el parabrisas, evidencia que será analizada como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás.

De acuerdo con las primeras declaraciones brindadas por el conductor a la Policía, la asociación de mototaxis viene siendo víctima de extorsión. Sin embargo, los transportistas no habían presentado una denuncia formal debido al temor de sufrir represalias por parte de los delincuentes que estarían detrás de las amenazas.

Las investigaciones quedaron a cargo de los agentes de la comisaría de Santa Luzmila, quienes buscan identificar y ubicar a los responsables del ataque. La Policía deberá determinar si los disparos forman parte de las acciones de intimidación contra el gremio de mototaxistas, que continúa operando bajo un escenario de amenazas.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes de la zona expresaron su preocupación por la creciente inseguridad. El temor aumenta ante la posibilidad de que nuevos ataques puedan ocurrir y terminar con consecuencias más graves. El caso vuelve a evidenciar la preocupación de los transportistas frente al avance de la extorsión en Comas.

Otras extorsiones a transportistas

La empresa de transportes '41', que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador, volvió a ser blanco de un ataque extorsivo. Esta vez, sujetos dispararon contra un bus ubicado en el punto final de su recorrido, en la vía auxiliar de la avenida Mariano Pastor Sevilla, en Villa El Salvador.

Según información policial, los delincuentes dispararon contra el conductor del vehículo, quien se encontraba dentro de la unidad y logró esquivar los proyectiles. El ataque, afortunadamente, no dejó personas heridas, aunque sí provocó daños materiales en el bus. Tras efectuar los disparos, los sujetos huyeron del lugar.

Es así que, el ataque en Comas se suma a otros hechos que evidencian el avance de la extorsión contra el transporte. Recientemente, la empresa '41', que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador, también fue atacada a balazos en Villa El Salvador. Aunque nadie resultó herido, el bus terminó con daños materiales tras la agresión.