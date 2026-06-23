Parque de las Leyendas: Municipalidad de San Miguel desestima el 'Arena Lima' para proteger fauna del recinto

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de San Miguel anunció oficialmente que ha rechazado el proyecto Arena Lima, un coliseo techado de 20.000 personas que se planeaba construir en terrenos colindantes al Parque de las Leyendas.

La decisión se sustenta en la necesidad de proteger la fauna del zoológico, el patrimonio arqueológico y la calidad de vida de los vecinos, en un contexto donde el proyecto había generado fuerte polémica por sus posibles impactos ambientales.

Proyecto incompatible con labor educativa

En una nota de prensa difundida, el municipio explicó que tras la evaluación técnica realizada en el Informe n.º 001-2020-CEAPL/MDSM, se concluyó que la propuesta era incompatible con los objetivos de conservación, educación y recreación que cumple el Parque de las Leyendas.

El Acuerdo de Concejo n.º 020-2020 formalizó la decisión, señalando que el recinto no podía convivir con las funciones de protección de fauna y patrimonio cultural que caracterizan al parque.

La municipalidad enfatizó que su prioridad es garantizar un desarrollo sostenible que preserve los espacios naturales y culturales para las futuras generaciones. En ese sentido, subrayó que el proyecto Arena Lima ponía en riesgo la integridad de más de 1.300 animales y de restos arqueológicos únicos en la capital.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | A través de un comunicado, la Municipalidad de San Miguel informó que desestimó el proyecto 'Arena Lima', con el objetivo de proteger al Parque de las Leyendas y la calidad de vida de los vecinos del distrito. Determinó que la propuesta resulta... pic.twitter.com/VgLAPKXqBf — Exitosa Noticias (@exitosape) June 24, 2026

El proyecto había sido impulsado por el Grupo La Nación, operador del Movistar Arena de Buenos Aires, con una inversión estimada de más de 80 millones de dólares y una concesión de 40 años.

Desde su anuncio, especialistas en fauna y organizaciones ambientales alertaron que el ruido, las vibraciones y la contaminación lumínica afectarían gravemente la salud de los animales, provocando estrés crónico y alteraciones en sus ritmos biológicos.

Además, se advertía que la construcción podía comprometer especies endémicas como el Gecko de Lima, clasificado en peligro crítico, y alterar zonas arqueológicas que forman parte del patrimonio cultural del país.

Proyecto Lima Arena

¿Qué pasará con el proyecto?

Ahora, este rechazo abre interrogantes sobre el futuro del proyecto Arena Lima, que había sido aprobado en el Concejo Metropolitano de Lima en 2025. La postura de San Miguel podría influir en la evaluación que realicen otras instancias, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, que aún no han otorgado permisos definitivos.

La desestimación del Arena Lima por parte de la Municipalidad de San Miguel marca un punto de inflexión en la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ambiental. El comunicado reafirma que el Parque de las Leyendas no solo es un zoológico, sino un espacio educativo, cultural y patrimonial que debe ser protegido.