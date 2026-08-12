Alcalde de Cañete cancela presentación de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña y público lo respalda

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El alcalde de Cañete tomó una decisión que rápidamente generó reacciones entre los ciudadanos y seguidores de la música de cumbia. La autoridad provincial decidió cancelar la presentación de La Bella Luz en las actividades por el aniversario de la ciudad, luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la agrupación.

Cancelan concierto de La Bella Luz

La medida fue confirmada por Raúl Meza Pacheco durante una conferencia de prensa, donde explicó que la comisión organizadora determinó retirar a la orquesta de la programación central por el 470.° aniversario de la Fundación Española de la Villa de Santa María de Cañete. Así, la agrupación quedó fuera de una de las celebraciones más importantes de la provincia.

La decisión ocurrió en medio de la controversia generada por la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. La cantante denunció al músico por el presunto delito de acoso sexual y tocamientos indebidos. Mientras el caso continúa en investigación, la situación también provocó cuestionamientos hacia el entorno de la agrupación.

Ante este escenario, el alcalde señaló que la exclusión de La Bella Luz representaba un gesto de solidaridad con Saldaña y una muestra de respeto hacia las mujeres.

"En nombre de las mujeres, de las damas, La Bella Luz no va, entonces yo creo que a las mujeres se les respeta, a las mujeres se le aprecia y cuando hay una voluntad de hacer bien las cosas, presidente yo lo felicito porque en esta vida, primero son las damas", expresó al autoridad con firmeza.

Internautas apoyan decisión de la alcaldía

La decisión fue recibida con aplausos y muestras de respaldo por parte del público. En redes sociales, numerosos usuarios felicitaron a Raúl Meza por la medida y destacaron que haya tomado en consideración la situación denunciada. Para ellos, el gesto del alcalde reflejó empatía y una posición firme frente a las acusaciones que vienen generando preocupación.

Asimismo, algunos internautas pidieron que otras autoridades adopten medidas similares ante futuras presentaciones de la agrupación. Incluso hubo quienes mencionaron eventos programados en otras ciudades y plantearon que sus responsables evalúen la presencia de La Bella Luz mientras la denuncia permanece bajo investigación.

Con esta decisión, La Bella Luz quedó fuera de las celebraciones por el aniversario 470 de Cañete. Mientras tanto, la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical continúa en investigación. El respaldo recibido por el alcalde evidencia que su postura generó una respuesta favorable entre ciudadanos que consideran importante actuar con sensibilidad ante este tipo de casos.