SMP: detienen a tres menores tras asaltar y acuchillar a vecino que paseaba a su mascota

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Tres menores de edad fueron retenidos por personal de Serenazgo de San Martín de Porres luego de ser señalados como presuntos responsables de asaltar y acuchillar a un vecino que paseaba a su mascota. El violento hecho ocurrió en inmediaciones del parque del Trabajo, generando preocupación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada, la víctima fue acorralada por los tres adolescentes, quienes habrían intentado despojarla de sus pertenencias. Durante el ataque, uno de los involucrados, de 16 años e identificado con las iniciales ELOA, habría utilizado un arma blanca para agredir al hombre en diferentes partes del cuerpo.

Menores fueron llevados a la comisaría

El sujeto que habría cometido la agresión cuenta con un carnet de Conadis debido a un diagnóstico de autismo y, según los datos difundidos durante la intervención, registra antecedentes por violencia física y psicológica desde 2019. Los agentes consiguieron acorralar a los tres adolescentes, cuyas edades serían 16 y 17 años, y concretaron su captura.

Tras la intervención, los serenos auxiliaron al hombre herido y coordinaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica. La víctima presentaba lesiones provocadas durante el ataque, mientras que los tres menores fueron conducidos a la comisaría de San Martín de Porres para continuar con las diligencias correspondientes.

Los intervenidos permanecen bajo investigación por el presunto delito de robo agravado con lesiones. Las autoridades deberán determinar el grado de participación de cada uno en el asalto y la agresión, así como establecer las medidas que correspondan de acuerdo con su condición de menores de edad.

🔴🔵 San Martín de Porres: capturan a tres menores tras acuchillar a vecino.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 pic.twitter.com/XUO2Z3Zdml — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

La captura vuelve a poner bajo la lupa la participación de adolescentes en hechos delictivos y genera preocupación entre los vecinos de San Martín de Porres, especialmente por la violencia empleada durante el robo. El caso continuará siendo investigado por las autoridades, mientras se espera conocer qué medidas serán adoptadas contra los tres menores.

¿Por qué los adolescentes ingresan al mundo delictivo?

El ingreso de adolescentes al mundo delictivo suele responder a una combinación de factores familiares, sociales y económicos. No existe una sola causa que explique estas conductas, pero la falta de oportunidades, la violencia en el entorno y la ausencia de supervisión pueden aumentar el riesgo de que un menor termine involucrado en actividades ilegales.

El entorno familiar también cumple un papel importante. La falta de acompañamiento, los conflictos constantes, el abandono o la exposición temprana a situaciones de violencia pueden afectar la formación de los adolescentes. A ello se suma la influencia de amistades o grupos que normalizan el robo, la agresión y otras conductas delictivas como una forma de obtener dinero o reconocimiento. Otro factor es la deserción escolar y la falta de alternativas para ocupar el tiempo libre.

Frente a esta realidad, la prevención resulta fundamental. Fortalecer a las familias, garantizar la permanencia de los menores en el sistema educativo y ampliar el acceso a actividades deportivas y culturales puede reducir los factores de riesgo. Combatir la delincuencia juvenil no solo implica sancionar los delitos, sino también trabajar desde temprano para evitar que más adolescentes encuentren en la violencia una salida.