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Fuerte crítica

"Por esa cosa dejaste a tu marido": Magaly destruye la oficialización de Laura Spoya y su 'colágeno'

Magaly Medina criticó duramente la oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez, cuestionando al argentino, su pasado en 'Esto es Guerra' y las razones de la modelo para exponer públicamente su relación.

Magaly destruye el romance a Laura Spoya y Sebastián Gálvez
Magaly destruye el romance a Laura Spoya y Sebastián Gálvez (Composición Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/08/2026

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Magaly Medina volvió a arremeter contra Laura Spoya luego de que la modelo oficializara su romance con Sebastián Gálvez, más conocido como el 'colágeno', en redes sociales. La conductora no dejó pasar las fotografías que ambos compartieron y lanzó duras críticas contra la pareja, especialmente contra el joven, a quien cuestionó por su presente personal y profesional.

Magaly chanca el nuevo romance de Laura y Sebastián

Durante la más reciente edición de su programa, la popular 'Urraca' recordó que Laura Spoya ya había hablado anteriormente sobre su vínculo con Sebastián Gálvez. Sin embargo, cuestionó que ahora decidiera mostrar públicamente la relación, incluso con imágenes de ambos besándose. Para Medina, esta exposición tendría como objetivo generar mayor atención, comentarios y movimiento en las redes sociales.

Asimismo, la conductora puso el foco sobre Gálvez y cuestionó su trayectoria, al recordar que es hijo de un alcalde distrital. Además, descalificó sus actividades personales y profesionales, llegando a referirse a él como un 'colágeno' dentro de su crítica hacia la modelo. De esta manera, Medina no tuvo reparos en cuestionar qué aportaría actualmente el joven.

Pero las críticas no terminaron allí. Magaly también apuntó contra el desempeño de Laura Spoya en 'La Manada', proyecto que, según señaló, habría perdido parte del respaldo que tenía anteriormente. La periodista consideró que la exposición de su romance podría estar relacionada con la necesidad de recuperar atención y atraer nuevamente a sus seguidores.

"Ahora tienes que exhibir al colágeno para ver si así la gente, por el chisme y por el morbo... bien patéticos los veo", expresó de forma sarcástica.

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Magaly minimiza al 'colágeno' de Laura

En ese contexto, Medina también recordó el anterior matrimonio de Laura y comparó a su exesposo con Sebastián Gálvez. La conductora cuestionó que la modelo haya dejado atrás aquella relación y sostuvo que su anterior pareja, al menos desde su perspectiva, contaba con una actividad laboral con mayores proyecciones.

"Para eso has tenido que hacer oficial a tu bebito, por esa cosa dejaste a tu marido, el que se fue a México... el otro por lo menos tenía una chamba a futuro que hacer, pero este ¿qué hace? Ah, hace pesas, guau, qué lindo, hay que aplaudirlo. Ay, por Dios, Laura, ¿qué te pasa, mentalidad de chorlito?",

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Finalmente, Magaly Medina también destruyó personalmente a Sebastián Gálvez al referirse a su pasado como trabajador de 'Esto es Guerra' y cuestionar qué estaría haciendo actualmente. La conductora utilizó su característico tono sarcástico para minimizar sus actividades y cuestionar la decisión de Laura Spoya de convertirlo en su pareja oficial ante el público.

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