Identifica las ocho frases que suelen repetir las personas infelices, según expertos en psicología

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Expertos en psicología revelan cuáles serían las ocho frases que más repiten las personas que se consideran infelices, aunque quien las dice no siempre lo advierta. ¿Identificas alguna de ellas?

¿Qué dice la psicología sobre la infelicidad?

La búsqueda de la felicidad ha sido una constante en la historia de la humanidad. Según expertos en la psicología, la infelicidad, al igual que la alegría, es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida y que es importante aceptar y vivir.

Identificar las causas subyacentes de la infelicidad puede ser un paso crucial para abordar y superar este estado emocional. Entre algunas de las causas internas de la infelicidad, según la psicología es la autoestima baja, percepción negativa, la comparación social, el estrés y ansiedad o la falta de propósito.

Expertos como el profesor y coach Preston Ni, autor de Communication Success with Four Personality Types y How to Communicate Effectively and Handle Difficult People, destacó que comprender las raíces de la infelicidad es el primer paso para abordar y superar este estado. Al trabajar en el desarrollo personal, mejorar las relaciones, gestionar el estrés y buscar un propósito significativo, es posible aumentar el bienestar emocional y lograr una vida más satisfactoria y feliz.

¿Qué frases repiten más las personas infelices?

En ese marco, el profesor Preston Ni identificó en un artículo publicado en Psychology Today ocho frases que, aunque parecen comunes o inofensivas, revelan una actitud negativa crónica que puede afectar la salud mental y emocional. Entre ellas:

No soy lo suficientemente bueno : reflejarían un discurso interno autodestructivo, reduciendo el autoestima y la confianza personal. Las doctoras Kiki Ramsey y Caitlin Slavens revelaron a 'Parade' que esa frase refuerza ciclos de insatisfacción y desaliento.

: reflejarían un discurso interno autodestructivo, reduciendo el autoestima y la confianza personal. Las doctoras Kiki Ramsey y Caitlin Slavens revelaron a que esa frase refuerza ciclos de insatisfacción y desaliento. Si algo puede salir mal, seguro me va a pasar a mí: según Preston Ni, "la forma en que eliges relacionarte con tus circunstancias es lo que hace que la experiencia sea positiva o negativa".

según Preston Ni, "la forma en que eliges relacionarte con tus circunstancias es lo que hace que la experiencia sea positiva o negativa". Nunca voy a ser tan exitoso como él / ella : las personas se comparan constantemente con los demás, contribuyendo a la percepción de inferioridad.

: las personas se comparan constantemente con los demás, contribuyendo a la percepción de inferioridad. Si tan solo no hubiera cometido ese error.

Siempre me hacen sentir mal, no importa lo que haga.

no importa lo que haga. Nunca tuve las oportunidades que otros sí tuvieron : representa una visión determinista que bloquea la posibilidad de cambio.

: representa una visión determinista que bloquea la posibilidad de cambio. Nunca voy a perdonarme por lo que hice: no poder perdonarse, según Preston Ni, alimenta la culpa y dificulta el proceso de sanación.

por lo que hice: no poder perdonarse, según Preston Ni, alimenta la culpa y dificulta el proceso de sanación. Tengo miedo, no sé si voy a poder hacerlo: Esta frase evidencia la lucha interna frente al desafío de actuar sin garantía de éxito.

¿Qué recomienda la psicología?

La clave no está en eliminar cualquier pensamiento negativo. Todos podemos sentir frustración, tristeza o decepción. El problema aparece cuando el diálogo interno se vuelve constantemente crítico, pesimista o descalificador.

Una estrategia utilizada en la terapia cognitivo-conductual consiste en identificar estos pensamientos, revisar si realmente existen evidencias que los respalden y sustituir las conclusiones extremas por interpretaciones más ajustadas a la situación.

Por ello, más que preocuparse por haber pronunciado alguna de estas frases, resulta útil observar con qué frecuencia aparecen y qué efecto tienen sobre el estado de ánimo y las relaciones.