Un tierno momento en la selva: niño pucallpino regala al papa León XIV un peluche de Jesús con la camiseta peruana

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

La visita apostólica del papa León XIV a la región Ucayali dejó imágenes imborrables que reflejan la profunda cercanía del santo padre con los fieles peruanos.

Tras concluir su masivo y significativo encuentro con representantes de los pueblos amazónicos y misioneros en el Malecón Puerto Callao de Yarinacocha, donde escuchó los clamores frente a la deforestación, la violencia y el abandono estatal, la comitiva papal protagonizó una parada no prevista en la agenda oficial.

La sorpresa en la Plaza de Armas de Pucallpa

Mientras el papamóvil se trasladaba con rumbo a la Villa Deportiva Regional de Ucayali (conocida popularmente como 'La Videnita') para presidir la esperada eucaristía ante miles de personas, el vehículo aminoró la marcha al pasar frente a la Catedral de Pucallpa y la Plaza de Armas. En ese punto, cientos de pobladores abarrotaban las calles para saludar al obispo de Roma.

Fue en medio de este cálido recibimiento espontáneo donde un niño logró captar la atención del Pontífice. El menor le extendió un tierno presente: un peluche alusivo a Jesús vistiendo la característica blanquirroja de la selección peruana.

Con una amplia sonrisa, el papa León XIV detuvo los saludos generales, aceptó el obsequio con evidente afecto, lo estrechó brevemente entre sus manos y, fiel al protocolo de cuidado, se lo entregó con total confianza a su personal de seguridad para resguardarlo adecuadamente.

Este detalle se sumó a las múltiples muestras de afecto y ofrendas culturales representativas de la biodiversidad y el arte de los pueblos originarios que ha venido recibiendo a lo largo de su recorrido nacional.

En Pucallpa, le alcanzan un peluche al Papa León XIV y el pensó que era para bendecirlo pero en realidad le estaban regalando y él se sorprendió 🥺🇵🇪 https://t.co/tYj1cm5716 pic.twitter.com/LiE8nYmadF — Joe (@yacasiperu) November 15, 2026

El papa también se reencontró con su compadre en Chiclayo

La calidez de estos intercambios ciudadanos evoca de inmediato otros momentos entrañables vividos en las etapas previas de su gira pastoral, como ocurrió un día antes en su amada Chiclayo, donde el Sumo Pontífice protagonizó un emotivo reencuentro con su compadre Héctor Camacho y su ahijada de bautizo, Mildred Camacho.

El vínculo entre el actual Papa y la familia chiclayana se remonta a mediados de los años ochenta en Chulucanas (Piura), cuando el entonces joven sacerdote Robert Francis Prevost oficiaba como vicario parroquial. Años después, tras el nacimiento de Mildred en 1996, Héctor le pidió que fuera su padrino.

A pesar de los años y de haber asumido el máximo cargo de la Iglesia católica en el Vaticano, el Pontífice reconoció de inmediato la voz de su compadre entre la multitud norteña, detuvo su paso y se acercó para brindarles su bendición, sellando un recuerdo familiar que hoy conmueve al país entero.

Los gestos de espontaneidad protagonizados por el papa León XIV —desde recibir el tierno peluche de un niño en la calurosa Pucallpa hasta reencontrarse con sus seres queridos en Chiclayo— demuestran que, más allá de la investidura internacional, el Pontífice mantiene intacta la sencillez y el afecto pastoral que sembró durante sus años como misionero en tierras peruanas.