28/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, mostró una postura firme ante la cuarta toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como mandatario de Brasil. Respondiendo ante un medio internacional, aseguró que no está interesado en que lo invite, argumentando las diferencias ideológicas y políticas que mantienen.

No está interesado

Conversando con el periodista Andrés Oppenheimer para la cadena CCN en Español, el jefe de Estado argentino explicó porqué no asistirá a la toma de mando de su homólogo, que se realizará el martes 5 de enero en el Congreso Nacional, en Brasilia. Señaló haber sido agredido verbalmente por parte de él y su entorno político.

"A mí no me ha invitado y no tengo ningún interés en que lo haga tampoco. A diferencia de Lula, que sí me ha insultado y que sus ministros también, además de que haya financiado campaña negativa en 2023 y haya venido a Argentina y haya hecho campaña en 2025 y mandó a su gente para ensuciar el terreno, yo no miento sobre él", sostuvo.

🇦🇷🇧🇷❌ Milei disse à CNN que não foi convidado para a posse de Lula, que nem quer convite, e voltou a chamá-lo de ladrão: "Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário." https://t.co/eqGhOKwmS9 — Brasil Alternativo (@bralternativo_) November 28, 2026

Al decir que él no dijo falsedades sobre el reelecto presidente brasileño, se refirió a que la justicia de su país sí lo sentenció y que logró la libertad gracias a un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que dictaminó que Lula da Silva no había agotado todos sus recursos legales.

"Es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, fue un presidiario. Y además, salió de la cárcel no porque se probara que fuera inocente, sino por un recurso administrativo, por lo tanto, en ningún momento yo lo insulté. Lo que dije fue que es un corrupto, un ladrón y estuvo preso", manifestó.

Brasil no incluyó a Milei en lista de invitados

Para esta ceremonia, Brasil decidió no incluir al mandatario argentino en la lista de invitados, de acuerdo a una fuente del Gobierno que declaró a la prensa y pidió no ser identificada. Cabe recordar que la tensión entre ambos mandatarios viene de tiempo.

Es preciso señalar que luego de que el candidato del Partido de los Trabajadores se impusiera en las elecciones a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el jefe de Estado argentino no reconoció su triunfo.

Después de que se conociera de que Brasil no tiene planeado invitar a Javier Milei para la cuarta toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Argentina, en entrevista con CNN, aseguró que tampoco esperaba la invitación y no estaba interesado en recibirla.