28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A la altura del kilómetro 14+500 , en el sector de la Quiulla del tramo La Oroya - Huancayo se registró un accidente vehicular luego de que una camioneta chocó frontalmente con una miniván. De momento, se ha conocido que siete personas resultaron heridas, de ellas hay dos menores de edad.

Unidades sufrieron daños severos

El siniestro ocurrió el último viernes y conforme a información preliminar, involucró a una camioneta marca Toyota de placa de rodaje D2N-583 que conducía un ciudadano identificado como Jesús Vargas Urbina de 48 años. Por otro lado, al volante del otro vehículo de placa D8U-263 iba Jhosep Cárdena Cusi de 21, que iba en sentido contrario.

Debido a la colisión, se movilizaron hasta el lugar del accidente efectivos de la Policía Nacional y equipos de rescate para ocupar a los ocupantes que resultaron agraviados. La intensidad de este choque provocó que ambos autos acabaran con daños severos y uno de ellos fuera de la carretera.

Gracias a imágenes de ciudadanos que grabaron momentos posteriores al choque permitieron constatar que la miniván fue la que sufrió lo daños más graves. Incluso, su conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos, necesitando del auxilio de los bomberos de La Oroya para ser liberado.

La estructura metálica de esta unidad quedó deformada producto de la colisión, lo que dificultó las labores. Para asistir la emergencia y a los afectados, también se presentó personal de auxilio de Deviandes y efectivos de la Policía de Carreteras, que brindaron asistencia a los heridos y apoyaron en la evacuación.

Heridos fueron llevados a un nosocomio

Una ambulancia de Deviandes una unidad de bomberos y un vehículo policial se encargaron de trasladar a los siete heridos al Hospital de La Oroya. La información preliminar señala que los menores de edad de iniciales Y.C.C. (14), Y.C.C. (13) presentaban un pronóstico reservado.

Mientras tanto, efectivos de Carreteras realizaron diligencias en el lugar para esclarecer las circunstancias del siniestro, a su vez que los dos conductores quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la comisaría de La Oroya, mientras que los vehículos quedaron a disposición de la sección de Tránsito de la PNP.

Un fuerte choque entre una camioneta y una miniván en la Carretera Central en el tramo La Oroya . Huancayo dejó siete personas heridas. Las circunstancias del siniestro vienen siendo investigadas por la Policía Nacional, mientras que los agraviados, entre los que hay menores de edad, fueron llevados al hospital del distrito.