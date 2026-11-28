28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias registradas en Piura han afectado distintos puntos de la región. Sin embargo, las principales vías continúan abiertas para el tránsito. Por ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó sobre de las condiciones de las carreteras y las medidas preventivas que se ejecutan.

Vías nacionales de Piura mantienen el tránsito pese a lluvias

En entrevista con Canal N, el ministro Angello Tangherlini señaló que las carreteras nacionales de Piura conservan la transitabilidad, pese a las precipitaciones. El titular señaló que las rutas concesionadas, en especial la Panamericana Norte, presentan mejores condiciones que las del fenómeno El Niño del 2017.

Tangherlini explicó que las concesionarias ejecutaron medidas preventivas para reducir el impacto de las lluvias, entre ellas la instalación de drenes y badenes. Estas intervenciones buscan facilitar el paso del agua y evitar que las precipitaciones comprometan la circulación por las rutas principales.

Sin embargo, la situación sería distinta para las vías regionales y vecinales, donde sí se reportaron afectaciones. El ministro explicó que Provías, los gobiernos locales y las autoridades regionales disponen de maquinaria para realizar labores de rehabilitación cuando las lluvias hayan cesado y las condiciones permitan intervenir.

MTC supervisará motobombas y anuncia mejoras en puente La Leche

El MTC también coordina con autoridades locales y regionales, además de los ministerios de Vivienda y Defensa, acciones para atender los efectos de las precipitaciones. Tangherlini señaló que esto responde al encargo de la presidenta Keiko Fujimori.

Uno de los puntos a coordinar es la operatividad de las motobombas y de los sistemas de alerta y respuesta ante emergencias (SARES). El titular del MTC anunció visitas de supervisión para comprobar que estos equipos estén disponibles y se puedan usar.

En Lambayeque, el MTC informó acerca de los trabajos en el puente La Leche, donde la concesionaria IIRSA Norte terminó de ampliar casi al doble su capacidad hidráulica. Esta obra permitirá un mayor flujo de agua bajo la estructura.

El acuerdo entre el ministerio y la concesionaria contempla una siguiente etapa para reemplazar el puente actual, de 60 metros por una estructura de 200 m. Este proyecto se ejecutará cuando termine el periodo de lluvias y su primer paso será la elaboración del expediente técnico.

El puente La Leche está siendo utilizado por vehículos particulares, buses y camiones que circulan por la zona. Asimismo, las medidas preventivas vienen avanzando, el MTC mantiene coordinaciones para revisar la infraestructura vial y los equipos de emergencia frente a las lluvias que afectan el norte peruano.