28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico está programado para este martes 1 de diciembre de 2026. Conoce en dónde se efectuará la iniciativa en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y quiénes se verán beneficiados.

Beneficios del DNI electrónico, según Reniec

El Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico se ha convertido en una herramienta importante para realizar gestiones presenciales y digitales en el Perú. Por ello, las campañas gratuitas impulsadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), junto con gobiernos locales, buscan facilitar el acceso a este documento.

Pues bien, como se sabe el DNIe, ofrece una serie de beneficios a la ciudadanía, entre ellos:

Mayor seguridad en operaciones bancarias.

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar.

Firma digital con validez legal.

con validez legal. Seguridad reforzada: Cuenta con 64 elementos de seguridad.

Facilitación del voto electrónico en elecciones futuras.

¿En dónde será la campaña gratuita del DNIe este martes?

En ese sentido, de acuerdo a la información revelada en Facebook, una de las campañas sin costo alguno para la obtención del DNIe se realizará este martes 1 de diciembre en el distrito de Ancón, en Lima, y contempla la atención de diferentes procedimientos relacionados con el documento de identidad electrónico.

De acuerdo a la publicación, la jornada se dará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en el local Omaped frente a Chacas. Estos son los trámites habilitados:

Renovación del DNI electrónico.

Actualización de datos, para menores de edad.

Duplicado del DNI.

Cambio de domicilio, para menores de edad y adultos mayores . En este último trámite, se deberá llevar un recibo de luz, agua o constancia de posesión.

. En este último trámite, se deberá llevar un recibo de luz, agua o constancia de posesión. Fotografía gratuita, como parte de la atención de la jornada.

Se aconseja llegar temprano para evitar quedarse sin atención, ya que los cupos son limitados Además, la campaña contempla el trámite y recojo del DNI, según la información difundida en el afiche.

Campaña del DNI electrónico gratis.

Otra campaña del DNI electrónico el 7 de diciembre

Pero no todo queda ahí, ya que otra campaña gratuita, en coordinación con el Reniec, se realizará en el distrio de Lurigancho, pero el lunes 7 de diciembre. De acuerdo a la publicación, esta jornada contará con un total de 24 cupos para menores de 0 a 17 años y mayores de 60 años. Asimismo, se precisa que se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en la agencia municipal de Carapongo.

Los requisitos serán diferenciados según la edad del beneficiario. Entre ellos:

Para los menores de 0 a 16 años, se solicita la presencia del niño o adolescente con su DNI, además de la asistencia de su papá o mamá, quien también deberá presentar su documento de identidad.

En el caso de los adolescentes de 17 años, se requiere su presencia con el DNI. Mientras tanto, los adultos mayores de 60 años deberán acudir personalmente y llevar su documento de identidad.

El DNI electrónico permite acreditar la identidad de los ciudadanos y acceder a diversos servicios, incluidos trámites digitales. Por ello, las jornadas del 1 y 7 de diciembre representan una alternativa para quienes necesitan mantener sus datos actualizados, renovar su documento o solicitar un duplicado.