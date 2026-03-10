¿Lo habías notado? La tapa de tu cerveza esconde un detalle que pocos conocen

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Seguramente has abierto cientos de cervezas en tu vida. Sin embargo, hay un pequeño detalle que has pasado por desapercibido: su tapa esconde una inesperada historia. ¿De qué se trata?

¿Qué esconde la tapa de tu cerveza?

Has escuchado el satisfactorio psshhh al destapar tu cerveza, pero ¿alguna vez te has detenido a mirar detenidamente la chapa? No es solo un trozo circular, sino una pieza de ingeniería de precisión que guarda un detalle que el 99% de los consumidores pasan por alto.

Si cuentas los relieves de la tapa, notará algo curioso: todas tienen exactamente 21 dientes. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué? El detalle histórico que se remonta al siglo XIX mezcla ciencia, tradición y una experiencia única.

A fines del 1800, el inventor estadounidense de origen irlandés William Painter buscaba una solución más efectiva que los tradicionales tapones de corcho, que no siempre garantizaban un sellado perfecto en bebidas gaseosas y alcohólica, por ello, creo la tapa "corona".

¿Por qué la tapa de cerveza tiene 21 dientes?

El número de la tapa no es al azar. La cantidad justa asegura un cierre hermético que evita fugas y soporta la presión interna de la cerveza sin dañar el vidrio. El diseño de Painter se tornó con el tiempo en el estándar mundial, una fórmula que equilibra resistencia, seguridad y practicidad.

Sellado hermético : Evita que el CO2 se escape.

: Evita que el CO2 se escape. Flexibilidad : Permite que el abridor haga palanca sin estallar el vidrio.

: Permite que el abridor haga palanca sin estallar el vidrio. Presión equilibrada: Soporta la fuerza interna de la carbonatación.

Beneficios del estilo de Painter

Entre otros de los beneficios que ofrece el sistema de 21 dientes de la tapa de tu cerveza son los siguientes:

Evita el ingreso de aire o bacterias.

Soporta la presión del gas sin deformarse.

Permite una apertura sencilla con destapador.

con destapador. Mantiene la frescura y el sabor de la cerveza.

Finalmente, en el marco de ese detalle inesperado se recomienda que para saber si tu cerveza está en buen estado o no, se debe fijar en el revestimiento interno. Si notas que el plástico está amarillento o despegado, es una señal clara de que la cadena de frío se rompió o que la botella ha estado expuesta a altas temperaturas.

Las botellas de cerveza se caracterizan por el color de su envase y la tapa estilo "corona", pero se reveló el detalle inesperado y la razón detrás de que cuente con 21 dientes.