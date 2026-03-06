Gobierno anuncia modalidad de teletrabajo y clases remotas en Lima y Callao

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció medidas adicionales en Lima Metropolitana y Callao para garantizar servicio de gas para más de 2 millones de hogares y la continuidad de otros servicios esenciales.

Entre las medidas se encuentran disponer del teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia. Además, se anunció clases en modalidad remota en todos los niveles educativos por una semana.

Anuncian medidas de teletrabajo en Lima y Callao

El Gobierno anunció medidas de continuidad laboral y económicas entre las que se encuentran el disponer de modalidad de teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia.

En ese sentido, se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante este periodo. Adicionalmente, indicó que se promoverá el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas.

Como se recuerda, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, declaró en emergencia el suministro de gas hasta el 14 de marzo; medida por la cual se dispuso la racionalización de este combustible para garantizar actividades esenciales.

A través de esta racionalización se optimiza la distribución y se asegura el suministro. En este caso, se prioriza los servicios básicos como salud, transporte público masivos y otras

Clases remotas por una semana

Las acciones dispuestas por el Gobierno también incluyen medidas en el sector educativo. Así, la titular de la PCM anunció que se dispondrán de clases remotas en todos los niveles educativos de Lima y Callao por el plazo de una semana. Esta medida es aplicable para colegios, institutos y universidades privadas.

Estas acciones forman parte de las medidas prioritarias para atender la emergencia. Estas medidas han sido desarrolladas multisectorialmente con los ministerios de Energía y Minas, Producción, Economía, Educación y Trabajo.

Miralles indicó que el Gobierno se encuentra en sesión permanente con el fin de atender la crisis energética tras la fuga y deflagración en un ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, Cusco.

En ese sentido, anunció que el presidente de la República, José María Balcázar junto con los ministros de Estado viajarán al distrito de Megantoni con el fin de supervisar directamente las labores de reparación del ducto.

En medio de la crisis energética por GNV, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció la modalidad de trabajo y clases remotas para Lima y Callao.