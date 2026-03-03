RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Pistas y señales?

Ni amarillo ni azul: ¡Inesperado! Este sería el color más ELEGIDO por las personas INFIELES

Descubre qué color estaría asociado a la traición y el engaño de las relaciones. La psicología revela qué tonos usan las personas que buscan "sacar los pies del plato". ¿Usas ese color?

Color que usarían más los infieles.
Color que usarían más los infieles. (Difusión)

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades / Actualizado al 03/03/2026

Inesperada revelación. Expertos en colorimetría y psicología dieron a conocer qué colores son los más elegidos por las personas infieles. Descubre si alguno de esos tonos son los que tiendes a usar.

¿Qué colores usan más los infieles?

No solo patrones de comportamiento alertarían sobre si tu pareja está a punto de serte infiel, sino también el uso de ciertas prendas, especialmente por el color de cada una de ellas. Una encuesta realizada por el sitio de citas extramatriomoniales Ashley Madison, que cuenta con más de 70 millones de usuarios en todo el mundo, reveló el tono más usado por los usuarios "traicioneros".

Si considerabas que el azul, relacionado con la calma o el amarillo, asociado a la alegría, lideraban las preferencias por los infieles, pues te equivocas, ya que 'Ashley Madison' sostiene que las personas al momento de describir su "outfit ideal para una cita secreta" destacaron más el uso del color rojo.

De acuerdo a la encuesta, ese tono estaría asociado con la pasión, el deseo y la energía, más vinculado a los encuentros extramatrimoniales, tanto en ropa como en accesorios y hasta la elección del auto. Además, estudios como los publicados en la revista Journal of Personality and Social Psychology apuntan a que ese color puede intensifica la atracción sexual.

Revelación de expertos en colorimetría

Pero no todo queda ahí, ya que también Investigaciones de la Universidad de Rochester mostraron que hombres y mujeres perciben a personas vestidas de rojo como más atractivas y sexualmente disponibles, lo que podría explicar parte de ese fenómeno. Además, expertos en lenguaje no verbal sostienen que este color va más allá de la mirada, sino también que proyecta confianza y un deseo de llamar la atención. 

Incluso, se alega que el tono rojo podría usarse como una estrategia consciente (o inconsciente) para seducir. Por ejemplo, un punto fundamental en esto, que quizás mucha gente pasó por alto, es que es un color que se destaca en las apps de citas.

Color rojo más usado por personas infieles, según la psicología.
Rojo como el color elegido

Aunque la infidelidad no puede atribuirse a un solo factor, el color elegido por quienes la practican pueden ofrecer pistas sobre quien buscaría "sacar los pies del plato". 

Sin embargo, cabe destacar que no es una ley psicológica, sino una tendencia observada en ciertos estudios y encuestas de expertos: el rojo se convierte en el color más elegido por quienes buscan aventuras fuera de su relación amorosa.

