Perú firma alianza militar contra el narcotráfico tras acuerdo con EE.UU. y países americanos

Perú es uno de los países americanos firmantes del acuerdo impulsado por Estados Unidos con el fin de combatir a carteles y 'terroristas extranjeros' que operan en el Hemisferio Occidental. El acuerdo fue firmado el pasado 4 de marzo como parte de la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles' en la ciudad de Miami.

El documento cuenta con la firma del ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto con la de otras autoridades de la región en donde se declara un acuerdo conjunto de seguridad.

Perú firma alianza militar entre América y EE.UU.

El pasado 5 de marzo, Estados Unidos y representantes de 17 países firmaron un acuerdo para combatir grupos 'narcoterroristas' durante la conferencia de inauguración de 'Américas contra los carteles'.

La conferencia fue liderada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien leyó la declaración donde afirma se respetará la "soberanía" de cada una de las regiones mas sostiene "la importancia estratégica de fortalecer la cooperación".

Es así, que el documento reúne las firmas de ministros de Defensa y Seguridad que ahora forman parte de esta coalición militar de "promover la paz a través de la fortaleza".

La declaración conjunta de seguridad ocurrió en la sede del Comando Sur de Estados Unidos donde se contó con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Honduras y República Dominicana. Entre los ausentes se encuentran México, Colombia y Brasil.

Marina de Guerra participó de conferencia

Una delegación peruana integrada por el Agregado de Defensa y Naval del Perú acreditado en los Estados Unidos de América, Contralmirante Óscar Oliva Angulo, y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores también formaron parte de la conferencia ocurrida en Miami.

Según la nota informativa de la Marina, se desarrollaron mesas de trabajo y reuniones multilaterales para intercambiar experiencias y alinear esfuerzos con el fin de cooperar frente a las amenazas del crimen organizado.

